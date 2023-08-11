Güney Afrika'da tartışmalı bir turizm sektörü: Tutsak aslan endüstrisi

Bununla birlikte, Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi'nin (OCCRP) 2022 tarihli raporuna göre, aslan kemiği ticareti büyük oranda uluslararası suç örgütlerinin kontrolünde bulunuyor. Uluslararası suç örgütleri, Güney Afrika'dan Laos'a, oradan Vietnam ve Çin'e aslan kemiği kaçakçılığı yapıyor.

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Aslan kemiği ticaretinde en çok öne çıkan Laoslu Xaysavang suç örgütünün elebaşı Vixay Keosavang'ın yakalanması için ABD hükümeti bir milyon dolar ödül koydu. Son derece karlı olan aslan kemiği ticareti, tutsak aslanların yanı sıra vahşi doğada yaşayanların da avcılar tarafından hedef alınmasına yol açıyor ve bu durum halihazırda nesli tükenme tehdidi altında bulunan bu tür için oldukça ciddi tehdit olarak öne çıkıyor.