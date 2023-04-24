Bunların en ilgi çekici olanları arasında yaklaşık 200 milyon yıl öncesine dayanan ön dinozor türleri yer alıyor. Karoo Ulusal Parkı'nda bulunan fosil turunda, bu türlerin iyi korunmuş örnekleri sergileniyor. Giriş ücreti 240 Güney Afrika randı (yaklaşık 13 ABD doları) olan bu ulusal park ziyaretçilerine, aslan, sırtlan, zebra, karakulak, antilop ve zebra gibi türlerin yanı sıra onlarca endemik kuş ve sürüngen türünü de içeren bir safari deneyimi de sunuyor. Parkta konaklama seçenekleri de bulunuyor.