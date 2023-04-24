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Güney Afrika'nın gözde doğa turizmi merkezi: Karoo

Yaklaşık 400 bin kilometrekarelik yüz ölçümüyle Türkiye'nin yarısından büyük bir alanı kaplayan Karoo, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en gözde doğa turizmi merkezlerinden biri olma özelliği taşıyor

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  • Güney Afrika'nın gözde doğa turizmi merkezi: Karoo

    Güney Afrika tarihinde ve kültüründe önemli bir yere sahip olan Karoo, uçsuz bucaksız düzlükleri üzerine dizili düz tepeli kum taşı dağ sıralarından meydana gelen özgün jeolojik yapısıyla dikkati çekiyor.
  • Güney Afrika'nın gözde doğa turizmi merkezi: Karoo

    Yerel dilde 'susuzluk' anlamına gelen Karoo yarı çölü, su kaynaklarının kıtlığından dolayı yerleşimin çok seyrek olduğu bir bölge olmasının yanı sıra kendine özgü dingin, huzurlu ve mistik atmosferiyle başta sanatçılar olmak üzere, Güney Afrikalı beyazların ve Batılı turistlerin gözde tatil mekanları arasında yer alıyor.
  • Güney Afrika'nın gözde doğa turizmi merkezi: Karoo

    JOHANNESBURG'DAN CAPE TOWN'A KARA YOLCULUĞU KAROO'DAN GEÇİYOR

    Güney Afrika'nın orta ve batı kısımlarında bulunan Karoo, yaklaşık 400 bin kilometrelik yüz ölçümüyle ülkenin kabaca üçte birini kaplıyor. Bu aynı zamanda Türkiye yüz ölçümünün yarısından büyük bir alana denk geliyor.
  • Güney Afrika'nın gözde doğa turizmi merkezi: Karoo

    Karoo'yu deneyimlemek isteyenler için çok sayıda alternatif rota mevcut. Cape Town'dan Johannesburg'a N1 kara yolu üzerinden yapılan yolculuğun yaklaşık 650 kilometresi, N9 kara yolu rotasında ise 800 kilometresi Karoo'dan geçiyor. Graaff-Reinet, Büyük Karoo Ulusal Parkı, Issızlık Vadisi, Nieu-Bethesda gibi Karoo'nun en çok tercih edilen yerleri N9 rotası üzerinde yer alıyor.

     
  • Güney Afrika'nın gözde doğa turizmi merkezi: Karoo

    KAROO MİMARİSİNE AİT ÇOK SAYIDA YAPI ULUSAL ANIT STATÜSÜNDE

    İklimin son derece kurak olduğu Karoo'da, yerleşim yerleri kısıtlı su kaynaklarının çevresinde kümelenmiş kasaba ve köylerden oluşuyor. Avrupalı yerleşimciler tarafından 18. yüzyıldan itibaren inşa edilen Karoo yerleşimleri, özgün bir mimariye sahip.

     
  • Güney Afrika'nın gözde doğa turizmi merkezi: Karoo

    Tek katlı, tahta panjurlu, verandalı, avlulu, düz damlı, beyaza boyalı taş evler, Karoo mimarisinin en tipik örneklerinden. Tarihi dokuları nedeniyle birçok Karoo binasına ulusal anıt statüsü verildi. Karoo'daki en büyük ve en eski yerleşim yeri olan Graaff-Reinet bu açıdan Güney Afrika'nın en çok ulusal anıta sahip olan şehri olma unvanını taşıyor.
  • Güney Afrika'nın gözde doğa turizmi merkezi: Karoo

    GRAAFF-REINET

    Graaff-Reinet Turizm Ofisinden edinilen bilgiye göre, Hollanda Doğu Hindistan Şirketi (VOC) tarafından 1786'da yılında kurulan şehir, Güney Afrika'nın en eski şehirlerinden biri ve 200'den fazla ulusal anıta ev sahipliği yapıyor.
  • Güney Afrika'nın gözde doğa turizmi merkezi: Karoo

    Sanat galerileri, müzeleri, kiliseleri ve diğer tarihi binaları ile çölün ortasında bir Avrupa kasabasını andıran Graaff-Reinet'in şehir planlaması, ülkenin çoğu şehrinde görülen tipik bir ırk ayrımını temel alıyor. Buna göre beyazlar şehrin merkezinde yer alırken, renkliler ve siyahiler şehrin dış bölgelerinde konuşlanmış durumda.
  • Güney Afrika'nın gözde doğa turizmi merkezi: Karoo

    Kuzu ve koyun yetiştiriciliği konusunda Güney Afrika genelinde meşhur bir yer olan Graaff-Reinet'in restoranlarında geyik ve antilop av etine de sık rastlanıyor. Burası aynı zamanda geniş konaklama seçeneklerine sahip. Bölgeye özgü çiftlik evleri en çok tercih edilen konaklama türleri arasında.
  • Güney Afrika'nın gözde doğa turizmi merkezi: Karoo

    FOSİL DİYARI

    Yakın zamanda bölgede kaya gazı bulunmasıyla enerji şirketleri ile yerel halkın ve çevrecilerin mücadelesine sahne olan Graaff Reinet'de bulunan Fosil Müzesi, ziyaret edilmesi gereken yerler arasında yer alıyor.
  • Güney Afrika'nın gözde doğa turizmi merkezi: Karoo

    IZIKO Güney Afrika Müzelerinden edinilen bilgiye göre Karoo bölgesi, nesli on milyonlarca yıl önce tükenmiş memeli benzeri sürüngen türlerin fosillerinden oluşan zengin bir koleksiyona ev sahipliği yapıyor.
  • Güney Afrika'nın gözde doğa turizmi merkezi: Karoo

    Bunların en ilgi çekici olanları arasında yaklaşık 200 milyon yıl öncesine dayanan ön dinozor türleri yer alıyor. Karoo Ulusal Parkı'nda bulunan fosil turunda, bu türlerin iyi korunmuş örnekleri sergileniyor. Giriş ücreti 240 Güney Afrika randı (yaklaşık 13 ABD doları) olan bu ulusal park ziyaretçilerine, aslan, sırtlan, zebra, karakulak, antilop ve zebra gibi türlerin yanı sıra onlarca endemik kuş ve sürüngen türünü de içeren bir safari deneyimi de sunuyor. Parkta konaklama seçenekleri de bulunuyor.
  • Güney Afrika'nın gözde doğa turizmi merkezi: Karoo

    ISSIZLIK VADİSİ

    Karoo denildiğinde akla gelen ilk yerlerden biri Graaff-Reinet'e 15 dakika uzaklıkta bulunan Issızlık Vadisi. Cambedoo Ulusal Parkı'nda yer alan bu park, kum taşından derin kayalık uçurumları ile özellikle gün doğumu ve gün batımında görsel şölen sunuyor.
  • Güney Afrika'nın gözde doğa turizmi merkezi: Karoo

    Burada bulunan seyir terası ufuk çizgisine doğru uzanan düzlüklerin azametli görüntüsü ile Graaff-Reinet'in panoramik manzarasını ayaklar altına seriyor. Cambedoo Ulusal Parkı'na giriş ücreti 2023'ün nisan ayı itibarıyla 160 Güney Afrika randı (yaklaşık 8,5 ABD doları).
  • Güney Afrika'nın gözde doğa turizmi merkezi: Karoo

    NIEU-BETHESDA VE BAYKUŞ EVİ

    Bölgeye 1 saat mesafede bulunan Nieu-Bethesda kasabası da Karoo'nun en çok ziyaret edilen yerleri arasında bulunuyor. Burası özel konaklama seçenekleri ve restoranları ile öne çıkıyor.

     
  • Güney Afrika'nın gözde doğa turizmi merkezi: Karoo

    Güney Afrikalı sanatçı Helen Martins'in burada bulunan müze evi Baykuş Evi ise avlusunda bulunan çimento ve camdan yapılmış 300'den fazla insan ve hayvan heykeliyle fotoğraf meraklılarını cezbedecek türden bir deneyim sunuyor.
  • Güney Afrika'nın gözde doğa turizmi merkezi: Karoo
  • Güney Afrika'nın gözde doğa turizmi merkezi: Karoo
  • Güney Afrika'nın gözde doğa turizmi merkezi: Karoo
  • Güney Afrika'nın gözde doğa turizmi merkezi: Karoo
  • Güney Afrika'nın gözde doğa turizmi merkezi: Karoo
  • Güney Afrika'nın gözde doğa turizmi merkezi: Karoo
  • Güney Afrika'nın gözde doğa turizmi merkezi: Karoo
  • Güney Afrika'nın gözde doğa turizmi merkezi: Karoo
  • Güney Afrika'nın gözde doğa turizmi merkezi: Karoo
  • Güney Afrika'nın gözde doğa turizmi merkezi: Karoo
  • Güney Afrika'nın gözde doğa turizmi merkezi: Karoo
  • Güney Afrika'nın gözde doğa turizmi merkezi: Karoo
  • Güney Afrika'nın gözde doğa turizmi merkezi: Karoo
  • Güney Afrika'nın gözde doğa turizmi merkezi: Karoo
  • Güney Afrika'nın gözde doğa turizmi merkezi: Karoo

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