Johannesburg'da bir hafta içinde üç klinik soyuldu 0:00 / 0:00

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Johannesburg Belediyesinden yapılan açıklamada, son bir hafta içinde soyulan üç klinikten, hasta kayıtları ve ilaç stoku bilgilerini içeren bilgisayarların da çalındığı belirtildi.

Açıklamada, hırsızlar tarafından etkisiz hale getirilip elleri bağlanan güvenlik görevlilerinin çevre sakinleri tarafından kurtarıldığı kaydedildi.

Belediye Sağlık ve Sosyal Kalkınma Komiseri üyesi Eunice Mgcina, gerçekleşen soygunların endişe verici olduğunu ifade ederek, olayla ilgili bilgi sahibi olanları polise yardımcı olmaya davet etti.

Soygunların kentin düşük gelirli mahalleleri "township"teki kliniklerde gerçekleştirilmesi dikkati çekti