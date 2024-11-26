Güney Kıbrıs NATO'ya katılmayı planlıyor

Yunan Kathimerini gazetesinin haberine göre Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin, NATO'ya katılmak için ciddi adımlar atmaya hazırlandığı iddia edildi. Haberde, Kıbrıs'ta oluşturulacak altyapı ve üslerin ABD'ye stratejik kazanımlar sağlayacağı ifade edildi. Kathimerini ayrıca, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin ABD'li senatörlerle bölgedeki önemlerinin korunması ve güçlendirilmesi konusunda diplomasi yürüttüğünü de belirtti.

30 Ekim’de ABD Başkanı Joe Biden ile görüşen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Christodoulides, ABD'ye ziyaret düzenleyen 3. Rum lider oldu. Son ziyaret 28 yıl önce Glafkos Klerides tarafından gerçekleştirilmişti. Bu sebeple ziyaret, daha çok dikkat çekti.

30 Ekim'de gerçekleşen ziyaretin hemen öncesinde, 9 Eylül’de ABD ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında Savunma İş Birliği Anlaşması imzalandı. Anlaşma Türkiye tarafından endişe ile karşılanırken Dışişleri Bakanlığı 11 Eylül’de yaptığı yazılı açıklamada "ABD ile GKRY arasında savunma alanında iş birliği geliştirilmesi yönünde bir yol haritası imzalanmasını kınıyoruz. Anavatan ve Garantör devlet Türkiye, Kıbrıs Türkünün güvenliğini ve refahını her koşuldu sağlamaya devam edecektir." denildi.