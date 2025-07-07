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        Haberler Sağlık Güney Kore'de daha az yan etkiye sahip dünyanın ilk "rekombinant" şarbon aşısı geliştirildi | Sağlık Haberleri

        Güney Kore'de daha az yan etkiye sahip dünyanın ilk "rekombinant" şarbon aşısı geliştirildi

        Güney Kore, daha az yan etkiye sahip olduğu belirtilen dünyanın ilk rekombinant protein bazlı şarbon aşısını geliştirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 16:15 Güncelleme: 07.07.2025 - 16:16
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        Daha az yan etkiye sahip dünyanın ilk "rekombinant" şarbon aşısı geliştirildi
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        Yonhap haber ajansına göre, Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı (KDCA) tarafından geliştirilen "Barythrax" adlı aşı, nisan ayında Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanlığı tarafından onaylandı.

        Geliştirilen ilk rekombinant protein bazlı şarbon aşıda, benzerlerinin aksine, hastalık yapan mikrobun tamamı değil, sadece bağışıklık sistemini uyaracak bir miktarı kullanıldı.

        Böylece aşı, şarbon bakterisinin ürettiği toksinlere maruz kalma riskini ortadan kaldırarak daha az yan etkiye sahip hale getirildi.

        KDCA’nın Hastalık Teşhis ve Analiz Departmanı Genel Müdürü Kim Gab-jung, geliştirilen aşının halk sağlığına önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

        Güney Kore’de 2000 yılından bu yana herhangi bir şarbon vakasına rastlanmadı.

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