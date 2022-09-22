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Ülke ülke kadınların güzellik sırları

Güney Koreli kadınların pürüzsüz teni ya da Japon kadınların uzun parlak saçları... Her ülkeden kadının yüzyıllardır uyguladığı ufak güzellik sırları var. Peki farklı ülkelerden kadınların güzellik sırlarına bakmaya ne dersiniz?

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  • Güney Kore'de kullanım amacı herkesi şaşırtıyor! İşte ülke ülke kadınların güzellik sırları

    GÜNEY KORE

    Mermer gibi pürüzsüz tenleriyle öne çıkan Koreli kadınların güzellik sırrı salyangoz... Koreli kadınlar, salyangoz içerikli ürünlerin ciltteki ölü deriyi arındırdığına, kırışıklıkları azalttığına ve cildi temizlediğine inanıyor. 
  • Güney Kore'de kullanım amacı herkesi şaşırtıyor! İşte ülke ülke kadınların güzellik sırları

    PANAMA

    Panama halkı daha sağlıklı bir yaşam için saf kakaodan vazgeçmiyor. Panamalı kadınlar, kırışıklık görünümünü azaltmak için şeker ve koruyucu madde içermeyen kakao içeceği tüketiyorlar.
  • Güney Kore'de kullanım amacı herkesi şaşırtıyor! İşte ülke ülke kadınların güzellik sırları

    JAPONYA

    Matcha tozu, bağışıklık sistemini güçlendirmenin yanı sıra, saç ve saç derisine de faydalı! Antioksidan deposu matcha çayının saç derisini güçlendirmeye, saçı temizlemeye yardımcı olduğu belirtiliyor. Ayrıca saçı sağlıklı şekilde uzattığı ifade ediliyor. Eğer saçla ilgili şikayetleriniz varsa avokado, yoğurt, Hindistan cevizi yağı, bal ve matcha karışımından faydalanabilirsiniz. 
  • Güney Kore'de kullanım amacı herkesi şaşırtıyor! İşte ülke ülke kadınların güzellik sırları

    MEKSİKA 

    Meksikalı kadınların sağlıklı ve gergin ciltlerinin sırrı ise kaktüs... Öğünlerinde kaktüs salatasına ya da yemeğine yer veren Meksikalılar, zengin mineralli meyve suları da içiyor. Ayrıca cilteki nemi korumak için bu meyveleri yüzlerine de sürüyorlar.
  • Güney Kore'de kullanım amacı herkesi şaşırtıyor! İşte ülke ülke kadınların güzellik sırları

    ÇİN

    Pirinç suyu, Doğu Asya'da güzellik ve kozmetik alanında 1000 yıldan fazla süredir kullanılıyor. Konu sağlıklı bir cilt ve parlak saçlar elde etmeye gelince, pirinç suyu Çin'deki kadınları yarı yolda bırakmıyor. 
  • Güney Kore'de kullanım amacı herkesi şaşırtıyor! İşte ülke ülke kadınların güzellik sırları

    DOĞU AFRİKA

    Doğu Afrikalı kadınlar, güzellik ve sağlık için shea yağı kullanıyor. Shea ağacının fındıklarından elde edilen bu yağ kuru cildi, sivilceleri ve yanıkları yatıştırmakla ünlü! 
  • Güney Kore'de kullanım amacı herkesi şaşırtıyor! İşte ülke ülke kadınların güzellik sırları

    TAYLAND

    Taylandlı kadınlar, kilo ve diğer vücut bakım rutinleri için bitki çaylarından yardım alıyor. Ülkede kaliteli uyku için limon otu çayı içiliyor. Ayrıca limon otu ağız sağlığına ve şişkinliğe yardımcı oluyor. 
  • Güney Kore'de kullanım amacı herkesi şaşırtıyor! İşte ülke ülke kadınların güzellik sırları

    AVUSTRALYA

    Avustralyalı kadınlar kepek sorununa karşı çay ağacı yağı kullanıyorlar. Şampuana eklenen bir iki damla çay ağacı kafadaki tüm kaşıntı ve kepeği önlüyor.
  • Güney Kore'de kullanım amacı herkesi şaşırtıyor! İşte ülke ülke kadınların güzellik sırları

    BREZİLYA

    Yulafın hem cilt hem de sağlık için faydalı olduğunu bilmeyen yoktur. Güneşin bol bol yüzünü gösterdiği Brezilya'da kadınlar, güneş yanığının acısını hafifletmek için ciltlerine yulaf ezmesi sürüyor. 
  • Güney Kore'de kullanım amacı herkesi şaşırtıyor! İşte ülke ülke kadınların güzellik sırları

    Brezilyalı kadınlar ayrıca her fırsatta ıslak kum ile kalça ve bacak bölgelerine masaj yapıyor. Bu masaj kan dolaşımını hızlandırarak selülitlerin kısa zamanda yok olmasını sağlıyor.
  • Güney Kore'de kullanım amacı herkesi şaşırtıyor! İşte ülke ülke kadınların güzellik sırları

    KOLOMBİYA

    Avokado, Kolombiyalı ve Latin kadınların en büyük güzellik sırrı. Kolombiyalı kadınlar, gür ve parlak saçlar için avokado püresi, muz püresi ve bir kaşık zeytinyağını karıştırarak saçlarına sürüyor. 
  • Güney Kore'de kullanım amacı herkesi şaşırtıyor! İşte ülke ülke kadınların güzellik sırları

    KOSTA RİKA

    Gözenek görünümünü azaltmak ve cildin canlı durmasını sağlamak için Kosta Rikalı kadınlar su ve portakal suyunu yarı yarıya oranla karıştırarak yüzüne sürüyor. 
  • Güney Kore'de kullanım amacı herkesi şaşırtıyor! İşte ülke ülke kadınların güzellik sırları

    ŞİLİ

    Canlı ve ışıltılı bir ten için Şilili kadınlar beyaz unla ezilmiş üzümü karıştırıp ciltlerine uyguluyor.
  • Güney Kore'de kullanım amacı herkesi şaşırtıyor! İşte ülke ülke kadınların güzellik sırları

    İSKANDİNAV ÜLKELERİ

    İskandinav kadınlar ciltlerine güzellik katmak için asla güneşlenmiyor hatta güneşten olabildiğince uzak duruyorlar.
  • Güney Kore'de kullanım amacı herkesi şaşırtıyor! İşte ülke ülke kadınların güzellik sırları

    MISIR

    Kleopatra süt banyosunun muciti olarak biliniyor. Hal böyle olunca Mısırlı kadınlar da bu geleneği sürdürmeye devam etmiş. Mısırlılar küvete 2 litre süt ve 100 gram bal ekleyip, 20 dakika boyunca küvette kalıyorlar. Böylece ciltleri daha yumuşak oluyor.
  • Güney Kore'de kullanım amacı herkesi şaşırtıyor! İşte ülke ülke kadınların güzellik sırları

    BULGARİSTAN

    Bulgar kadınlar cilt temizliği için gül yağı kullanıyor. Gül yağı ya da suyu hem doğal hem de çok etkili bir nemlendirici...
  • Güney Kore'de kullanım amacı herkesi şaşırtıyor! İşte ülke ülke kadınların güzellik sırları

    HIRVATİSTAN

    Kepekli ve kuru saçlar için Hırvatistanlı kadınlar, ısırgan otunu kaynatıp şampuanlarına katıyorlar. Isırgan otu suyuna eklenmiş şampuan saçları derinlemesine temizliyor ve kepeklerden arındırıyor. 
  • Güney Kore'de kullanım amacı herkesi şaşırtıyor! İşte ülke ülke kadınların güzellik sırları

    İSPANYA

    İspanyollar, saçlarına kızıllık katmak için kızılcık suyunu saçlarına sürüyor. 
  • Güney Kore'de kullanım amacı herkesi şaşırtıyor! İşte ülke ülke kadınların güzellik sırları

    İspanyol kadınların bir başka güzellik sırrı ise patates! Göz altı morluklarını azaltmak için ince ince kesilmiş patates dilimlerini 10 dakika boyunca göz altlarında bekletiyorlar.
  • Güney Kore'de kullanım amacı herkesi şaşırtıyor! İşte ülke ülke kadınların güzellik sırları

    İNGİLTERE

    İngiliz kadınlar, suda bulunan kirecin ve şampuanların saçlara zarar verdiğini düşünüyor. Bu nedenle saçlarını haftada 3'ten fazla yıkamıyorlar. 
  • Güney Kore'de kullanım amacı herkesi şaşırtıyor! İşte ülke ülke kadınların güzellik sırları

    HİNDİSTAN

    Hint mutfağının vazgeçilmez baharatı olan ve faydaları saymakla bitmeyen zerdeçal, Hint kadınları tarafından cilt maskesi için de kullanılıyor. 
  • Güney Kore'de kullanım amacı herkesi şaşırtıyor! İşte ülke ülke kadınların güzellik sırları

    Hindistan'ın bakımlı kadınları bal, yoğurt ve zerdeçalı karıştırıp yüzlerine ve vücutlarına sürerek parlak bir cilt görünümü elde ediyorlar.
  • Güney Kore'de kullanım amacı herkesi şaşırtıyor! İşte ülke ülke kadınların güzellik sırları

    Hintliler saçları için de Hindistan cevizi yağı kullanıyor. 
  • Güney Kore'de kullanım amacı herkesi şaşırtıyor! İşte ülke ülke kadınların güzellik sırları

    FİLİPİNLER

    Son yıllarda gitgide büyüyen aloe vera modasını, Filipinli kadınlar çok önceden biliyordu. Parlak, canlı ve sağlıklı saçlar için Filipinliler aloe vera jelini saçlarına sürüyor. 
  • Güney Kore'de kullanım amacı herkesi şaşırtıyor! İşte ülke ülke kadınların güzellik sırları

    SİNGAPUR

    Singapur, bulunduğu konum nedeniyle nem oranının çok yüksek olduğu bir ülke. Yılın yüzde doksanı nemli bir havaya maruz kalan Singapurlu kadınlar da, kabaran saçlarını sakinleştirmek için Hindistan cevizi yağı kullanıyor.
  • Güney Kore'de kullanım amacı herkesi şaşırtıyor! İşte ülke ülke kadınların güzellik sırları

    FAS

    Anavatanı Fas olan argan yağı pek çok yoldan güzellik vadediyor. Bu sebeple Faslı kadınlar argan yağının nemlendirici etkisinden faydalanarak, ciltlerine ve saçlarına argan yağı uyguluyor.
  • Güney Kore'de kullanım amacı herkesi şaşırtıyor! İşte ülke ülke kadınların güzellik sırları

    RUSYA

    Rus kadınlar gergin bir cilde sahip olmak için yulaf ezmesini su ile karıştırıp yüzlerine uyguluyor.
  • Güney Kore'de kullanım amacı herkesi şaşırtıyor! İşte ülke ülke kadınların güzellik sırları

    BONUS: TÜRKİYE

    Türk kadınları ise çamur banyolarıyla ciltlerini yatıştırıyor. Çamur banyosu, içerdiği minerallerle cillteki ölü deriden kurtulmaya yardımcı! Ayrıca sıcak çamur ağrıyan kasları ve eklemleri gevşetiyor. 

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