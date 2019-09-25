7 Ağustos'ta Güney Kore'nin başkenti Seoul'de 6 aylık hamile kadına kimliğinin karıştırılması üzerine yanlışlıkla kürtaj yapıldı.
Haklarında dikkatsizlikten kaynaklı adam yaralama suçlaması bulunan doktor ve hemşirenin, hatalarını kabul ettiği belirtildi.
Güney Kore haber ajansına (Yonhab) göre, hamile kadın besleyici iğne yaptırmak için gitmişti.
Hemşirenin iddiasına göre hastanın kimliğini karıştırdı ve kadının onayını almayı unutarak anestezi yaptı, doktor da aynı şekilde hastanın kimliğini teyit etmeden kürtajı gerçekleştirdi.
Hemşire ve doktor hakkında soruşturma başlatıldı.
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