Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'a seyahat yasağı

Güney Kore'de üst düzey görevliler hakkında Yolsuzluk Soruşturma Ofisinin (CIO) yetkilisi Oh Dong-woon, Ulusal Meclis'te yaptığı açıklamada soruşturmayı yürütenlere Yoon için seyahat yasağı getirilmesinin talep edilmesi talimatını verdiğini söyledi.

Oh'un talimatının ardından Güney Kore Adalet Bakanlığı, Yoon hakkında seyahat yasağının çıkarıldığını duyurdu.