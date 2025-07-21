Güney Kore, Kuzey Kore ile gerilimi azaltmak için yeni adımlar üzerinde çalışıyor

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Birleşme Bakanlığı konuya ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Hükümet, Kore Yarımadası'ndaki gerilimi azaltma ve Güney-Kuzey ilişkilerini geliştirme hedefi doğrultusunda, çeşitli adımları değerlendirerek ve uygulayarak Kuzey Kore politikalarını şekillendirmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın açıklaması, bir gazetede yer alan ve Devlet Başkanı Lee Jae-myung yönetiminin, Pyongyang ile diyaloğu başlatmak amacıyla bireysel seyahatlerin yeniden açılmasını müzakere kartı olarak değerlendirdiğini belirten haberin ardından geldi.

Gazete, Lee'nin 10 Temmuz'da düzenlenen Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında bu fikri gündeme getirdiğini ve hükümetin bu önerinin uygulanabilirliği ile ilgili uzun vadeli bir inceleme süreci başlattığını aktardı.

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Kuzey Kore'ye yapılan bireysel ziyaretler, 2008'de ülkeyi ziyaret eden Güney Koreli bir kadın turistin, yasak askeri bölgeye girdiği gerekçesiyle Kuzey Kore askerleri tarafından vurularak öldürülmesinin ardından sonlandırılmıştı.

Kuzey Kore'yi hedef alan yayınlar durduruldu

Bu arada Güney Kore yönetimi, ilişkileri iyileştirme çabaları kapsamında Kuzey Kore'ye karşı başlatılan radyo ve televizyon yayınlarının bu ay itibarıyla durdurulduğunu bildirdi.