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        Haberler Dünya Güney Kore, Kuzey Kore'nin yine "çöp balonu" gönderdiğini bildirdi | Dış Haberler

        Güney Kore, Kuzey Kore'nin yine "çöp balonu" gönderdiğini bildirdi

        Güney Kore, Kuzey Kore'nin içinde çöp olduğu düşünülen balonları yeniden ülkeye gönderdiğini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 19:33 Güncelleme: 10.08.2024 - 19:40
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        'Çöp balonu savaşı' devam ediyor
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        Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) yapılan açıklamada, Kuzey'den "çöp" taşıdığı düşünülen balonlar gönderildiği belirtildi.

        Balonların başkent Seul'u çevreleyen Gyeonggi eyaletinin kuzey kesimine doğru ilerleme ihtimalinin olduğu belirtilen açıklamada, halktan dokunulmaması istenen balonların yetkililere bildirilmesi tavsiye edildi.

        NE OLMUŞTU?

        Güney Kore'de bulunan Kuzey Koreli sığınmacılar ve aktivistler, Pyongyang'ı eleştiren propaganda broşürleriyle dolu büyük balonları Kuzey'e yollamıştı.

        Kuzey Kore ise buna cevaben mayıs sonundan itibaren 3 binden fazla çöp taşıyan balonu Güney Kore'ye göndermişti.

        İki ülke arasında gerginliğe neden olan balonların gönderilmesi, Kuzey Kore tarafından "ifade özgürlüğü" diye nitelendirilmiş ve Güney Kore bu açıklamayı kınamıştı.

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