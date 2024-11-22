Güney Kore: Rusya, Kuzey Kore'ye füze sağlıyor

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Ulusal Güvenlik Direktörü Shin Won-sik, ülkedeki ulusal radyo ve televizyon ağı kuruluşu SBS'ye mülakat verdi.

Kuzey Kore'nin, Ukrayna ile savaşmaya devam eden Rusya'ya destek amacıyla Ukrayna'da asker konuşlandırmasının karşılığında ne alacağının sorulması üzerine Shin, "Rusya'nın, Pyongyang'ın savunmasız hava savunma sistemini güçlendirmek için ekipman ve hava savunma füzeleri sağladığına inanılıyor." dedi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda son durum nedir? Haberi Görüntüle Rusya ve Kuzey Kore arasında çeşitli alanlarda yardımlaşma yapıldığına inandığını kaydeden Shin, "Kuzey Kore'nin 27 Mayıs'ta başarısızlıkla sonuçlanan askeri casus uydu fırlatışının ardından Rusya'nın (Kuzey'e) uyduyla ilgili teknolojileri destekleme niyetini açıkladığı ve çeşitli askeri teknolojiler sağladığı bildirilmişti." ifadesini kullandı. REKLAM Öte yandan, Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Kuzey Kore'ye aslan ve bozayı dahil 70'ten fazla hayvan hediye ettiğini bildirmişti.