Güney Marmara'da yarınki feribot seferleri iptal edildi

Erdek ile Adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan duyuruda, 14 Ağustos Perşembe günü Narlı-Marmara hattında Narlı'dan 08.00 ve 16.30 Marmara'dan saat 11.00 ve 17.45, Narlı-Balıklı Avşa hattında ise Narlı'dan 12.30, Balıklı'dan 13.00 ve 15.45, Avşa'dan ise 14.30 kalkışlı seferlerin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.