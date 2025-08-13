Habertürk
        Güney Marmara'da yarınki feribot seferleri iptal edildi - Güncel haberler

        Güney Marmara'da yarınki feribot seferleri iptal edildi

        Güney Marmara'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Balıkesir'in Narlı-Marmara hattında, yarınki feribot seferleri yapılamayacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2025 - 20:55 Güncelleme: 13.08.2025 - 20:55
        Güney Marmara'da feribot seferleri iptal edildi
        Erdek ile Adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan duyuruda, 14 Ağustos Perşembe günü Narlı-Marmara hattında Narlı'dan 08.00 ve 16.30 Marmara'dan saat 11.00 ve 17.45, Narlı-Balıklı Avşa hattında ise Narlı'dan 12.30, Balıklı'dan 13.00 ve 15.45, Avşa'dan ise 14.30 kalkışlı seferlerin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

