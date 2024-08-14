Güneye göçen leylekler İstanbul semalarında

Leyleklerin yuvalarının Avrupa, Balkanlar, Trakya, Anadolu ve kısmen de Kafkaslar olduğunu aktaran Can, "Dünyanın başka bir yerinde yoklar. Yavrularını yaklaşık dört ay boyunca yetiştirdiler, yavrular eğitimlerini tamamladı, uçma yetilerini geliştirdi. Termal, yani yükselen havayı kullanma eğitimlerini aldı. Yola çıktılar, Afrika'ya gidecekler. Bugün görebildiklerimiz bu senenin yavruları, onlar önce göç ederler. Anne ve babalar, yavru yetiştirirken tıpkı bizler gibi oldukça zayıf düştükleri için beslenmek anlamında bir ay daha kendi coğrafyalarında beslenirler, sonra yola çıkarlar" ifadelerini kullandı.

Leyleklerin denizlerin üzerinden uçmadığını, daha çok karasal hava sahalarını kullandığını dile getiren Can, karasal alandaki ısınan termal hava akımlarını kullanarak enerjiden tasarruf eden leyleklerin çok uzun mesafeler uçabildiklerini aktardı.

İlkbaharda Avrupa'ya göç eden leyleklerin en dar geçitler İstanbul Boğazı ve Cebelitarık Boğazı'nı kullandığını ifade eden Can, "Sonbahar göçünde Avrupa'dan sürüler halinde yola çıkan leylekler Balkanlar üzerinden geçerek İğneada ve Enez arasından devam eder, Marmara sahilini izleyip boğazı geçerler. Sonra dağılan leylekler, İzmit, Yalova, Bursa, Eskişehir, Konya, Mersin, Adana ve Hatay üzerinden geçerek ülkeden ayrılırlar. Sonrasında da Suriye, Lübnan, Ürdün, İsrail ve Mısır Nil Vadisi'ni izleyerek Güney Afrika'ya kadar göçlerini tamamlarlar" bilgisini verdi.