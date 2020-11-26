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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük hasta sayısının yanında bundan böyle pozitif vaka sayısının da açıklanacağını söyledi.

Önceki gün 7 bin 318 hasta sayısı ile salgının başından bu yana Türkiye'de en yüksek sayıya ulaşıldı. Dün toplanan Bilim Kurulu'nun ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Temmuz'dan sonra test yaptığımız grubun özelliği nedeniyle sadece semptomlu hastaları bildirdiğimiz için veri tablosunda gerçek mahiyetin anlaşılması adına hasta ismini kullanmayı tercih ettik. Bu konuda haksız ithamlarla karşılaştık. Dünyadaki hasta karşılaştırmalarında uyum sağlamak, sistemi riske eden durumu yansıtmak amacıyla ağır vakalarımızın sayısını da paylaşmayı tercih ettik" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda semptom göstermeyen pozitif vakaları da günlük tabloda vermeyi planlıyoruz" diyen Koca, bu doğrultuda 25 Kasım'a ait günlük koronavirüs tablosu ile birlikte vaka sayısını da 28 bin 351 olarak açıkladı.

Yeni vaka sayısı ile birlikte Türkiye, 25 Kasım günlük vaka sayılarına göre dünyada 5'inci sırada yer aldı.

Kaynak: Our World in Data

Toplam vakalara göre sıralamada ilk 10 içinde yer alan İngiltere, 11.299 vakayla bu listede ilk 10'un hemen altında, 11. sırada yer aldı.