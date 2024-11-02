2 Kasım 2024 maç programı ile bugünkü maçlar belli oldu. Trendyol Süper Lig’de 11. hafta heyecanı bu akşam oynanacak 3 maçla devam ediyor. Süper Lig maç fikstürü yanı sıra 1. Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga’da bu hafta sonu oynanacak karşılaşmalar araştırılıyor. Günün maç programı ve canlı maç izle ekranı araştırılıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 2 Kasım Cumartesi maç takvimi…