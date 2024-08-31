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        Haberler Bilgi Spor GÜNÜN MAÇLARI 31 AĞUSTOS 2024: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda? İşte maç takvimi

        Günün maçları 31 Ağustos 2024: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda?

        Günün maçları futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. 31 Ağustos 2024 Cumartesi günü La Liga, Fransa Ligue 1, İngiltere Premier Lig, Almanya Bundesliga, Süper Lig, Trendyol 1. Lig'de heyecan dolu karşılaşmalar oynanacak. Maçların başlangıç saatleri ve yayınlandığı kanallar da araştırılanlar arasında. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? İşte, 31 Ağustos 2024 maç takvimi bugün oynanacak karşılaşmalar listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2024 - 12:23 Güncelleme: 31.08.2024 - 12:23
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        1

        Günün maçları 31 Ağustos Cumartesi günü için araştırılıyor. Futbolseverler destekledikleri takımların maçlarını kaçırmak istemiyor. Bugünkü maç programına göre Avrupa’nın önemli liglerinde birbirinden çekişmeli karşılaşmalar oynanacak. La Liga, Fransa Ligue 1, İngiltere Premier Lig, Almanya Bundesliga, Süper Lig, Trendyol 1. Lig’de hangi mücadelelerin yer aldığını merak edenler ‘’31 Ağustos bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?’’ sorusuna yanıt arıyor.

        2

        31 AĞUSTOS 2024 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        SÜPER LİG

        Konyaspor - Kayserispor 19:15

        Rizespor - Kasımpaşa 19:15

        Göztepe - Bodrumspor 21:45

        Adana Demirspor - Galatasaray 21:45

        3

        PREMİER LİG

        Arsenal - Brighton 14:30

        Leicester City - Aston Villa 17:00

        Brentford - Southampton 17:00

        Nottingham F. - Wolverhampton 17:00

        Everton - Bournemouth 17:00

        Ipswich Town - Fulham 17:00

        West Ham - Manchester City 19:30

        4

        BUNDESLİGA

        Stuttgart - Mainz 16:30

        Werder Bremen - B. Dortmund 16:30

        Bochum - M'gladbach 16:30

        E. Frankfurt - Hoffenheim 16:30

        Holstein Kiel - Wolfsburg 16:30

        Bayer Leverkusen - Leipzig 19:30

        5

        LALİGA

        Barcelona - Real Valladolid 18:00

        Ath Bilbao - Atl Madrid 20:00

        Leganes - Mallorca 22:30

        Valencia - Villareal 22:30

        6

        SERİE A

        Lecce - Cagliari 19:30

        Bologna - Empoli 19:30

        Lazio - AC Milan 21:45

        Napoli - Parma 21:45

        7

        FRANSA 1. LİGİ

        Brest - St. Etienne 18:00

        Toulouse - Marsilya 22:00

        PORTEKİZ SÜPER LİGİ

        Sporting Lisbon - Porto 22:30

        8
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