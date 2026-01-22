Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Gupse Özay, hastalığını ilk kez açıkladı - Magazin haberleri

        Gupse Özay, hastalığını ilk kez açıkladı

        Oyuncu Gupse Özay, ülseratif kolit hastalığı olduğunu, bu nedenle zayıfladığını söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2026 - 11:10 Güncelleme: 22.01.2026 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hastalığını ilk kez açıkladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Gupse Özay, sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Özay, uzun süredir ülseratif kolit hastalığıyla mücadele ettiğini ifade etti.

        Gupse Özay, 2020'de meslektaşı Barış Arduç ile evlenmiş, 2022'de de kızı 2022 tarihinde Jan Asya'yı dünyaya getirmişti.
        Gupse Özay, 2020'de meslektaşı Barış Arduç ile evlenmiş, 2022'de de kızı 2022 tarihinde Jan Asya'yı dünyaya getirmişti.

        Ülseratif kolit nedeniyle kilo kaybı yaşadığını anlatan oyuncu; "İyi tarafı bu oldu ama kötü tarafı da biraz rahatsız edici bir hastalık" dedi. Özay, bu süreci kontrollü şekilde yönettiğini de vurguladı.

        ÜLSERATİF KOLİT NEDİR?

        Ülseratif kolit, kalın bağırsağın (kolon) ve rektumun iç yüzeyini etkileyen kronik, iltihaplı bir bağırsak hastalığıdır.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        "Tüm yol arkadaşlarıma buradan selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum. Kıymetli misafirlerimize hoş geldin diyor her birinize tek tek teşekkür ediyorum. Rabbim dayanışmamızı daim eylesin. Bizleri son nefesimize kadar bu kutlu yoldan ayırmasın diyorum. CHP jet sosyetesinin ne millet ne devlet ne de em...
        #gupse özay
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İki kadının katili, Mihriban'ın cesedini gömmeye giderken kameraya yansıdı!
        İki kadının katili, Mihriban'ın cesedini gömmeye giderken kameraya yansıdı!
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        Vahşet ötesi! Fatma'yı 4 metre sürükledi, üç kez yere vurarak katletti!
        Vahşet ötesi! Fatma'yı 4 metre sürükledi, üç kez yere vurarak katletti!
        Tuğyan'ın eski sevgilisi adliyede
        Tuğyan'ın eski sevgilisi adliyede
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi
        2 işçi öldü... 3 engelli çocuk yetim kaldı! Büyük acı!
        2 işçi öldü... 3 engelli çocuk yetim kaldı! Büyük acı!
        İzmir'de zor anlar! Dere taştı, her yer göle döndü!
        İzmir'de zor anlar! Dere taştı, her yer göle döndü!
        İstifa eden kıdem tazminatı alamaz
        İstifa eden kıdem tazminatı alamaz
        ABD Başkanı Trump'tan Fed mesajı
        ABD Başkanı Trump'tan Fed mesajı
        "Galatasaray iyi savaştı!"
        "Galatasaray iyi savaştı!"
        Sağlık enflasyonu az artar
        Sağlık enflasyonu az artar
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        Yılın ilk faiz kararı bugün belli olacak
        Yılın ilk faiz kararı bugün belli olacak
        Trump'ın "Barış Kurulu" için imza atması bekleniyor
        Trump'ın "Barış Kurulu" için imza atması bekleniyor
        Karabağ'dan 90+4'te kritik galibiyet!
        Karabağ'dan 90+4'te kritik galibiyet!
        Haldun Dormen, hayatını kaybetti
        Haldun Dormen, hayatını kaybetti
        Hastalıklara karşı koruyan kış kahvaltısı
        Hastalıklara karşı koruyan kış kahvaltısı
        Flaş iddia: Nesyri ve Juventus anlaşmaya vardı!
        Flaş iddia: Nesyri ve Juventus anlaşmaya vardı!
        Evin kalbi hangi ülkede neresi?
        Evin kalbi hangi ülkede neresi?
        Rekabet Kurumu'ndan TEMU açıklaması
        Rekabet Kurumu'ndan TEMU açıklaması