Ülseratif kolit, kalın bağırsağın (kolon) ve rektumun iç yüzeyini etkileyen kronik, iltihaplı bir bağırsak hastalığıdır.
Gupse Özay, hastalığını ilk kez açıkladı
Oyuncu Gupse Özay, ülseratif kolit hastalığı olduğunu, bu nedenle zayıfladığını söyledi
Giriş: 22.01.2026 - 11:10 Güncelleme: 22.01.2026 - 11:10
Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Gupse Özay, sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Özay, uzun süredir ülseratif kolit hastalığıyla mücadele ettiğini ifade etti.Gupse Özay, 2020'de meslektaşı Barış Arduç ile evlenmiş, 2022'de de kızı 2022 tarihinde Jan Asya'yı dünyaya getirmişti.
Ülseratif kolit nedeniyle kilo kaybı yaşadığını anlatan oyuncu; "İyi tarafı bu oldu ama kötü tarafı da biraz rahatsız edici bir hastalık" dedi. Özay, bu süreci kontrollü şekilde yönettiğini de vurguladı.
