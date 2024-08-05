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        Haberler Gündem Güncel Gurbetçi, kendi mezarını yaptırdı | Son dakika haberleri

        Gurbetçi, kendi mezarı başında poz verdi

        Gümüşhaneli Davut Şenel, yaşarken yaptırdığı mezarı başında poz verdi. Vefatı sonrasında ailesine yük olmamak için kazdırdığı mezarının taşını bile yaptıran gurbetçi Şenel, mezarını kazdırdığı için ailesinden gelen tepkiyi de anlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 11:12 Güncelleme: 05.08.2024 - 11:14
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        Mezarını kazdırıp poz verdi
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        İş için 1991 yılında Almanya'nın başkenti Berlin'e giden Gümüşhaneli Davut Şenel (61), hayatını burada kurdu. Her yıl birkaç ayını memleketi Gümüşhane'nin Arzularkabaköy beldesinde geçiren Şenel, 15 yıl önce kaza geçirdi.

        KAZDIRIP, TAŞINI YAPTIRDI

        Beldede yamaç paraşütü yaparken meydana gelen kaza sonrası iki çocuk babası Şenel'in belden aşağısı felç oldu. Yaşamını tekerlekli sandalyede sürdüren Şenel, bir hafta önce mezarını kazdırdı, taşını yaptırdı.

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        TALİHSİZ KAZAYI ANLATTI

        Davut Şenel, ülkesini çok sevdiğini, gurbetçilerin memleket sevdasının biraz daha farklı olduğunu söyledi. Uzun yıllardır Almanya'da yaşadığını belirten Şenel, geçirdiği talihsiz kaza sonucunda felç kaldığını anlattı.

        Farklı ülkelerde yamaç paraşütü yaptığını belirten Şenel, "Mahallemin yamacında 15 yıl önce atlayış yaparken rüzgarın farklı esmesi nedeniyle paraşütüm katlandı ve yere düştüm. Uzun süre hastanelerde tedavi gördüm. Bel altım yüzde 99 felçli" dedi.

        "YAŞARKEN GÖRME İMKÂNI OLDU"

        Şenel, yılın birkaç ayını çok sevdiği memleketinde geçirdiğini anlatarak, şöyle devam etti: "Mezarımı da burada yaptırdım. Vefat etmeden önce mezarımı hazırlatmak istedim. Defnedenler için kolay olsun hem de yaşarken mezarlığımı görme imkanım oldu. Gurbette olduğum için daha duygulu oluyor insan. Burada olsaydım belki de böyle bir şey yaptırmazdım."

        AİLESİNİN TEPKİSİ NE OLDU?

        Davut Şenel, mezarını kazdırdığı için ailesinden hem olumlu hem de olumsuz eleştiriler aldığını ifade etti. Şenel, mezarını görünce yaşadığı duyguları ise "Hayatta kıskanılacak bir şey olmadığını bir kez daha fark ediyorum. Allah'ım imanla ölmeyi nasip etsin." sözleriyle dile getirdi.

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        #yerel haberler
        #gümüşhane
        #mezar
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