Gürcistan'da polis helikopteri düştü: 8 ölü 0:00 / 0:00

İHA

Gürcistan'da Gudauri Dağı'na düşen yamaç paraşütçülerini arama kurtarma çalışmaları için bölgeye giden polis helikopterinin düşmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

Yamaç paraşütçülerini arama kurtarma çalışmaları için bölgeye giden sınır polislerine ait helikopterin düştüğü bildirildi. İHA'nın haberine göre; Gürcistan İçişleri Bakanı Vakhtang Gomelauri, helikopterdeki 4’ü mürettebat, 2’si arama kurtarma görevlisi ve 2’si sağlık görevlisi olmak üzere toplam 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Gürcistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığının ilgili birimleri olay yerine sevk edildi. Meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı” ifadelerine yer verildi.

Kurtulan kimsenin olmadığı feci kaza anbean kameraya yansıdı.

TÜRKİYE'DEN TAZİYE MESAJI

Türk Dışişleri Bakanlığı, Gürcistan'da meydana gelen helikopter kazası için taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Gürcistan’ın Gudauri bölgesinde acil kurtarma görevi icra eden bir helikopterin düştüğünü ve sekiz kişilik ekibin hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendik. Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimizi sunuyor, dost ve komşu Gürcistan Hükümeti ile halkına başsağlığı diliyoruz” denildi.