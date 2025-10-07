Habertürk
        Gürcistan maçı biletleri satışa çıktı! - Futbol Haberleri

        Gürcistan maçı biletleri satışa çıktı!

        A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan ile yapacağı maçın öncelikli bilet satışları başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 15:12 Güncelleme: 07.10.2025 - 15:12
        Gürcistan maçı biletleri satışa çıktı!
        A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda 14 Ekim Salı günü Gürcistan ile oynayacağı karşılaşmanın öncelikli bilet satışları Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başladı.

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Kocaeli Stadı'nda saat 21.45'te oynanacak müsabakanın bir gün sürecek öncelikli bilet satışlarından, sadece son 1 yıl içerisinde Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyesi olmuş kişiler yararlanabilecek. Gürcistan maçının genel bilet satışları ise yarın saat 14.00'ten itibaren gerçekleştirilecek.

        Biletler www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan satın alınabilecek. Bilet satışları, süresi bulunan tüm takımların logolu kartlarına açık olacak. Passo Taraftar Kart anlaşması olmayan takımların taraftarları www.passotaraftar.com.tr web adresinden ücretsiz üyelik kaydı oluşturarak bilet satın alabilecek. Bilet sahipleri karşılaşmaya çipli T.C. kimlik kartları, Passo Taraftar Kart ve Passo Mobil Uygulama ile giriş yapabilecek.

        Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

        Batı alt orta bloklar: 2 bin 500 lira

        Doğu alt orta bloklar: 2 bin lira

        Batı alt köşe bloklar: 1750 lira

        Doğu alt köşe bloklar: 1750 lira

        Doğu üst orta bloklar: 1500 lira

        Batı üst köşe bloklar: 1250 lira

        Doğu üst köşe bloklar: 1250 lira

        Kuzey alt: 900 lira

        Güney alt: 900 lira

        Kuzey üst: 900 lira

        Güney üst: 900 lira

