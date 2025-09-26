Habertürk
        Gürsel Tekin: Sabırla bekliyoruz | Son dakika haberleri

        Gürsel Tekin: Sabırla bekliyoruz

        Gürsel Tekin, Özgür Çelik hakkındaki ihtiyati tedbir kararına itirazın reddedilmesinin ardından Sarıyer'deki CHP İstanbul İl Başkanlığı eski binasında açıklamalarda bulundu. Tekin "Kurumsal kimliği muhafaza etmek için sabırla bekliyoruz" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2025 - 14:19 Güncelleme: 26.09.2025 - 14:19
        Mahkeme kararıyla görevden tedbiren uzaklaştırılan Cumhuriyet Halk Partisi eski İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP avukatlarının, 'İhtiyati tedbir' kararına ilişkin yaptığı itirazların İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde duruşmalı olarak görülmesi kararlaştırıldı.

        DHA'nın haberine göre bugün görülen duruşmada 'ihtiyati tedbir' kararına karşı yapılan itiraz reddedildi. Kararın ardından Gürsel Tekin CHP'nin Sarıyer'deki İstanbul İl Başkanlığı eski binasına geldi.

        Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tekin, "Biz emeğimizle, sokakta alın terimizle, İstanbul'u karış karış Türkiye'ye karış gezen 6 yılını Türkiye coğrafyasında 110 bin kilometre emek sarf ederek mücadele eden bir arkadaşınızım" dedi.

        "BİR SAVUNMA İÇİN KARŞINIZA ÇIKMADIM"

        Gürsel Tekin, “Bugün ben ve çok kıymetli iki arkadaşım, bir savunma için karşınıza çıkmadım. Savunma sadece suç işlerseniz, savunma yaparsınız. Bizim başladığımız günden itibaren tek yolumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bırakmış olduğu, emanet ettiği Cumhuriyet Halk Partisi'ni muhafaza ve müdafaa etmekle geçmiştir. Hiçbirimizin bugüne kadar yaşamımızın tamamında en ufak bir negatif işin içinde olmamışız. Şimdi size 26 yaşında genç bir partili bir siyasetçi olarak 90'lı yıllarda Kürt konferansına giden milletvekillerinin partide atılmaması adına Kadıköy PTT'nin önünde arkadaşlarımızla biz 2 bin telgraf gönderdik. Daha sonra Allah rahmet eylesin Erdal İnönü, o dönem genel başkanımız İstanbul'da bizimle görüşmek istediğini söylediler. Biz İstanbul SHP İl Teşkilatı'nda rahmetli Erdal İnönü’nün karşısına geçtik. O körpecik akıllarımızla yüksek sesle, cesurca genel başkanımızı eleştirebildik. Mümkünse bu Fransa'ya giden milletvekilleri partiden atılmaması konusunda bir desteğinizin olmasını talep ettik biz kendisinden. Kendisinin bize kurmuş olduğu çok önemli bir cümle vardı. O bir demokrasi kahramanıydı. Bir özgürlük kahramanıydı. Hukuk sevdalısıydı. Dedi ki, ‘Gençler ben sizi anlıyorum. Ben SHP'nin genel başkanıyım. Ama SHP'nin aynı zamanda bir anayasası var, tüzüğü var. Benim kişiliğim bu anayasaya müdahale etmeye uygun değildi. Ben de sizin gibi düşünüyorum. Ama Yüksek Seçim Kurulu’ndan (YDK) kadar arkadaşlarımı çağırıp onları yönlendirmek benim demokrasi anlayışıma ters düşer’ demişti. Sonra da ne yazık ki maalesef o ihraçlar oldu ve Türkiye başka bir evreye girdi. Bugün yaşamış olduğumuz sorunların temeli orasıydı. Şimdi arkadaşlarımız anlıyorum. Gerek Yüksek Disiplin Kurulu’ndaki (YDK) arkadaşlarımız gerekse Merkez Yönetim Kurulu’ndaki (MYK) arkadaşlarımızın çoğunu birebir tanıyorum. Arkadaşlarımızın farklılık hikayeleri son 10 yıla dayalıdır. Biz kuruluşundan itibaren, herkes de biliyordur. Onun için biz arkadaşlarımız gibi Baykal'ın elinde tutarak, Kılıçdaroğlu'nun elinde tutarak, liderlerin elinde tutarak siyaset yapan insanlar değiliz" şeklinde konuştu.

        "BENİ ZORLAMAYIN SİZDEN RİCA EDİYORUM"

        Tekin," Bize gönderiyorsunuz. Ne göndermişsiniz? Gerçekten acıyorum. Gerçekten acıyorum. Mesela, işte şu maddeler. Önce Genel Başkan çıkıyor ekranda ‘Attım’ diyor. Düşünebiliyor musunuz? Attım diyor. Hemen ekranda baktım, üyeliğimiz var. 2 saat sonra baktım, üyelik yok. Tarihe baktım. Sonra, büyük olasılıkla yanlışlarını fark edince, bu sefer ne yaptılar? Efendim, ‘savunma göndereceğiz’ Ne savunması gönderiyorsunuz? Hayırdır? Kime gönderiyorsunuz? Savunmayı biz kime yapacağız? Merak ediyorum. Yani gerçekten dilim söylemeye varmıyor. Beni zorlamayın. Sizden rica ediyorum. Sadece bu kurumsal kimliği muhafaza etmek için sabırla bekliyoruz. Tertemiz insanları kimin karşısına götüreceksiniz? Farkında mısınız? Genel Başkanım, bizleri kimin karşısına götüreceğinizi biliyor musunuz? Onun için bu bir savunma değildir. Ben parti yönetiminin ve başta Genel Başkanımız yöneticiler olmak üzere şunu beklerdim ama açık ve net söylüyorum. Bugün yüzlerce arkadaşımıza tutuklu olmalarına sebep olan iftiracılar ve itirafçılarla ilgili bir işlem yapmalarını beklerdim. Hatta 24 tanesi de Cumhuriyet Halk Partisi üyesi. Zeki Şen'i, Erkan'ı disipline veriyorsunuz. Arkadaşlarımızın tutukluluğuna sebep olan bunlarla ilgili neden bir işlem yapmazsınız? Neden? Bakın bir daha söylüyorum. Özellikle bizim mahalleye yakın olan medya, yalan, yanlış, iftira bir daha yaparsanız hukuksal haklarımı kullanmak zorunda kalırım" dedi.

