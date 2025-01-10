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        Haberler Magazin Gürsel Tekin ve Ferhat Göçer'den Edip Akbayram'a ziyaret

        Gürsel Tekin ve Ferhat Göçer'den Edip Akbayram'a ziyaret

        CHP eski milletvekili Gürsel Tekin ile Ferhat Göçer, Edip Akbayram'ın tedavi altında olduğu Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek sanatçının sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Göçer, durumu stabil olan sanatçıyla ilgili olarak; "Durumu ciddiyetini koruyor yani benim burada hekim arkadaşlarımın, hocaların üstüne bir şey söyleme şansım yok" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 14:17 Güncelleme: 10.01.2025 - 14:18
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        Durumu stabil
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        İç kanama nedeniyle dün hastaneye kaldırılarak entübe edilen Edip Akbayram'ın sevenleri hastaneye akın etmeye devam ediyor.

        CHP eski milletvekili Gürsel Tekin ve sanatçı Ferhat Göçer, Edip Akbayram'ın tedavi altında olduğu Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Tekin ile Göçer, Akbayram'ın ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulunurken sanatçının sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

        Gürsel Tekin

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        Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Gürsel Tekin; "Çok yakinen bildiğimiz, tanıdığımız ve şarkılarıyla, türküleriyle büyüdüğümüz bir ağabeyimizdir. Kendisine şifa diliyorum. Şimdi yetkili hekimler ile görüşeceğim. Sadece dua ediyoruz, yapacak başka bir şeyimiz yok şu anda" dedi.

        Edip Akbayram'ın eşi Ayten Akbayram - Ferhat Göçer

        Aynı zamanda doktor olan Ferhat Göçer ise "Edip Akbayram Türkiye’nin üstatlarından, en önemli sanatçılarından bizim ağabeyimiz, çok sevdiğimiz, bütün Türkiye’nin çok sevdiği çok kıymetli bir büyüğümüz. Sanatçı yönünün yanında insan olarak da mükemmel bir insan. Hepimizin çok büyük bir üzüntüyle öğrendiği bir durum var. Çok hassas bir durumda şu anda. Sanatçı dostları olarak yakından takip ediyoruz. Burada da hepsi benim mesai arkadaşlarım, hocalarım. Girdiği ilk dakikadan itibaren sağlık durumunu birlikte kontrol ettik. Çok kıymetli hocalar var. Hastane, Türkiye’nin en önemli kadrolarına sahip. Bu açıdan gönül rahatlığı içerisinde onu buraya emanet edebiliyoruz. Durumu ciddiyetini koruyor yani benim burada hekim arkadaşlarımın, hocaların üstüne bir şey söyleme şansım yok" ifadelerini kullandı.

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        #Edip Akbayram
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