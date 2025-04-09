Gürsu'da çocuk kütüphanesi için kampanya

Bursa'nın Gürsu ilçe tarihinde bir bir ilk olacak olan Gürsu Çocuk Kütüphanesi için son hazırlıklar yapılıyor.

Tarihi Taşköprü Sokağı'nda bulunan tarihi bir binanın aslına uygun şekilde oluşturulması ile hazırlanan Gürsu Çocuk Kütüphanesi, ilçedeki çocuklara yönelik bir atölye merkezi ve kütüphane işlevi görecek.

İçinin çocukların pedagojik gelişimlerine uygun dizayn edildiği kütüphane için bir kitap kampanyası başlatıldı. 0 -15 yaş aralığındaki çocuklara yönelik kitapların, az kullanılmış ya da deforme olmamış olması, kampanyaya katılım için yeterli olacak.

Hem ilçe sakinlerini hem de Bursalıları kampanyaya katılıma davet eden Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Kitap kampanyamızın aslında amacı çok kıymetli. Geleceğimizin fidanlarını geliştirecek bu güzel hamleyi el birliği ile yapmak istiyoruz. Bu sayede de aslında bir sosyal kampanyaya beraber imza atmış olacağız. Ben ilgili kriterlere uyan her kitabı bağışlanmak üzere bizlere ulaştırmanızın son derece kıymetli olacağını hatırlatmak istiyorum" dedi.