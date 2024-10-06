Gürültü tartışmasında cinayet! Sokaktakilere kurşun yağdırdı

Samsun'un Bafra ilçesinde S.Y. (63), sokakta gürültü yaptıkları iddiasıyla tartıştığı gruptan Ergün Mehmetcan Duman’ı (22) tabancayla vurarak öldürdü.

DHA'nın haberine göre olay, sabaha karşı Bafra ilçesinde meydana geldi. S.Y., sokakta ‘gürültü yapıyorsunuz, sessiz olun’ diyerek Ergün Mehmetcan Duman ve arkadaşlarını uyarınca tartışma çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Duman, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. S.Y. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.