Aşiret düğünleri şaşırtmıyor: Takı töreni 5 saat sürdü
Van'da Ezdinan aşiretine mensup 28 yaşındaki Üzeyir Tekçe ile Pinyanişi aşiretinden 25 yaşındaki Hasret Bilici çiftinin düğününe 7 bin kişi katıldı. Düğünde geline 4 kilo altın, damada ise 10 milyon lira para takıldı, davetlilere 200 koyun kesilip, kavurma, pirinç pilavı ve cacık ikram edildi.
Van'da Ezdinan aşiretine mensup Üzeyir Tekçe ile Pinyanişi aşiretinden Hasret Bilici hayatını birleştirdi.
7 BİN KİŞİ KATILDI
Çiftin Van'daki kır düğününe, aşiret liderleri, kanaat önderleri, STK başkanları, iş insanları, gelin ve damadın yakınlarından oluşan yaklaşık 7 bin kişi katıldı.
Düğün için 200 koyun kesildi, davetlilere kavurma, pirinç pilavı ve cacık ikram edildi.
Takı töreninin 5 saat sürdüğü düğünde, damada 10 milyon TL, geline ise yaklaşık 4 kilo altın takıldı.
TAKILAN PARALARI 25 KİŞİ SAYDI
Takılan parayı yaklaşık 25 kişi sayarken, gelin Hasret Bilici'nin üzerindeki takıları taşımakta zorlandığı görüldü.
Davetliler, gelin ve damatla birlikte halay çekti, söylenen Kürtçe şarkılar eşliğinde saatlerce oynadı.