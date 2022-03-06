Gürültü uyarısında döner bıçaklı kavga 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul'un Şişli ilçesinde bir şahıs, gürültü yaptığı için kendisine uyaran 3 kişiye döner bıçağıyla saldırdı. Korku dolu anlar kameralara yansıdı.

Olay, geçen perşembe günü saat 23.30 sıralarında Şişli Gülbahar Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen Musa K. (40), yaşadığı binanın önünde bağırarak küfür etmeye başladı. Şahıstan rahatsız olan çevredeki 3 kişi ise, şahsı uyararak sessiz olmasını söyledi. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Musa K. evine girerek döner bıçağı aldı. Elinde bıçakla kendisini uyaran kişilere saldıran şahıs, korku dolu anlar yaşattı. Çıkan arbede de şans eseri kimse yaralanmadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Musa K.'yi ve diğer 3 kişiyi gözaltına aldı. Döner bıçağına el konulan Musa K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.