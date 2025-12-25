Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Güven Hokna, filtrenin dozunu kaçırdı - Magazin haberleri

        Güven Hokna, filtrenin dozunu kaçırdı

        Güven Hokna'nın sosyal medya hesabından paylaştığı yoğun filtreli fotoğraf, takipçilerin dikkatini çekti; paylaşıma, "filtrenin dozu kaçmış" yorumları yapıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2025 - 21:28 Güncelleme: 25.12.2025 - 21:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Filtrenin dozunu kaçırdı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Oyuncu Güven Hokna, sosyal medya hesabından yaptığı filtreli paylaşımla gündeme geldi. Hokna’nın paylaştığı karede filtre kullanımının belirgin olması, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

        Oyuncunun bu paylaşım, kısa sürede sosyal medyada yorumlara neden oldu. Bazı kullanıcılar filtrenin dozunun kaçtığını dile getirirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Fatih'te soğuk havaya aldırış etmeden denizde yüzdüler

        Fatih'te bir grup vatandaş soğuk havaya aldırış etmeden denizde yüzdü. Kalabalık grubun sırayla deniz atladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)

        #güven hokna
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İki kişi adli kontrolle serbest
        İki kişi adli kontrolle serbest
        Bahis soruşturmasında 30 gözlemci PFDK'ya sevk edildi!
        Bahis soruşturmasında 30 gözlemci PFDK'ya sevk edildi!
        Kocaeli Cezaevi’nde tahliyeler başladı
        Kocaeli Cezaevi’nde tahliyeler başladı
        Dehşet ötesi! Cani baba, çocuklarını katletti!
        Dehşet ötesi! Cani baba, çocuklarını katletti!
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Öztel açıkladı... İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Öztel açıkladı... İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
        Otomobil döner salonuna girdi
        Otomobil döner salonuna girdi
        25 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        25 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Türkiye'nin İngilizce yeterliliği geriliyor! Neden konuşamıyoruz?
        Türkiye'nin İngilizce yeterliliği geriliyor! Neden konuşamıyoruz?
        Beşiktaş'ta tüm gözler transferde! İşte son durum
        Beşiktaş'ta tüm gözler transferde! İşte son durum
        Önünde giden motosiklete çarptı! Nişanlı çift öldü!
        Önünde giden motosiklete çarptı! Nişanlı çift öldü!
        Pazar günleri marketler kapalı olabilir
        Pazar günleri marketler kapalı olabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar
        Ölüme yol açan koltukla ilgili rüzgar savunması!
        Ölüme yol açan koltukla ilgili rüzgar savunması!
        Merkez bankaları 'belirsizlik' yılını geride bıraktı
        Merkez bankaları 'belirsizlik' yılını geride bıraktı
        Sadettin Saran adli kontrolle serbest
        Sadettin Saran adli kontrolle serbest
        Çankırı'da kayıtlara geçti! Adı: Osmanlı
        Çankırı'da kayıtlara geçti! Adı: Osmanlı
        Site inşaatı kazısında çıktı... Mezar ve insan kemikleri!
        Site inşaatı kazısında çıktı... Mezar ve insan kemikleri!
        Mutluluklarını haykırdılar
        Mutluluklarını haykırdılar
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        TSS'de primler ulaşılabilir
        TSS'de primler ulaşılabilir