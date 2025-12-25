Güven Hokna, filtrenin dozunu kaçırdı
Güven Hokna'nın sosyal medya hesabından paylaştığı yoğun filtreli fotoğraf, takipçilerin dikkatini çekti; paylaşıma, "filtrenin dozu kaçmış" yorumları yapıldı
Giriş: 25.12.2025 - 21:28 Güncelleme: 25.12.2025 - 21:28
Oyuncu Güven Hokna, sosyal medya hesabından yaptığı filtreli paylaşımla gündeme geldi. Hokna’nın paylaştığı karede filtre kullanımının belirgin olması, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.
Oyuncunun bu paylaşım, kısa sürede sosyal medyada yorumlara neden oldu. Bazı kullanıcılar filtrenin dozunun kaçtığını dile getirirdi.
