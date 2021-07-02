Güvenç Dağüstün gözaltına alındı

Güvenç Dağüstün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alındım. Konu: Hakaret Kime? Henüz bilmiyoruz… Anadolu Adliyesi’ne götürüleceğim. Bakalım anlayacağız" dedi.
— Güvenç Dağüstün (@guvencdagustun) July 2, 2021
Güvenç Dağüstün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alındım. Konu: Hakaret Kime? Henüz bilmiyoruz… Anadolu Adliyesi’ne götürüleceğim. Bakalım anlayacağız" dedi.
— Güvenç Dağüstün (@guvencdagustun) July 2, 2021
YORUMLAR