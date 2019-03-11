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Habertürk'ten Yasemin Güneri'nin haberine göre, İstanbul’da bir fabrikada çalışan D.H. işyerinde bulunan kameraya bakarak sinkaf anlamına gelen el hareketi yaptı. İşveren de, kamera görüntülerine dayanarak 3 yıllık çalışanı olan D.H.'yi haklı fesihle tazminatsız bir şekilde işten attı. D.H., bunun üzerine, İstanbul Anadolu 15. İş Mahkemesi’ne dava açarak, haksız ve geçerli bir fesih nedeni olmadan işten çıkartıldığını, hak ve alacaklarının ödenmediğini ve işçilik alacaklarının işverenden tahsil edilmesini talep etti.
YEREL MAHKEME: "ALACAKLAR ÖDENSİN"
İşveren, mahkemede D.H.'nin iş yeri çalışanlarına karşı şeref ve namuslarını zedeleyici hitaplarda bulunduğunu ve bu davranışının kamera kayıtlarında tespit edildiğini belirterek davanın reddini istedi. İstanbul Anadolu 15. İş Mahkemesi, D.H.'nin davasını kabul etti. D.H.'nin haksız fesihle işten atıldığına karar veren mahkeme, işçilik alacaklarının ödenmesi gerektiğine hükmetti.
YARGITAY: "BU İŞVERENE HAKARET"
Davanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu. Yargıtay, dosyadaki belge ve bilgilerden, güvenlik kamerası kayıtlarından; davacı işçinin, işyeri güvenlik kamerasına yönelerek sinkaf anlamına gelen el hareketi yaptığının sabit olduğunu ve bu hareketin doğrudan doğruya işverene hakaret niteliğinde olduğuna karar verdi.
HAKLI FESİH NEDENİ SAYDI
Yerel Mahkeme’nin verdiği kararı bozan Yargıtay, işyerlerinde bulunan güvenlik kameralarına yönelerek sinkaf anlamına gelen el hareketi yapan çalışanın yaptığı hareket nedeniyle işten haklı fesih yapılarak atılmasının doğru olduğuna hükmetti. D.H.'nin bu hareketinin doğrudan “işverene hakaret” olarak yorumlanması gerektiğini belirten Yargıtay’ın bozma kararı sonrası, güvenlik kameralarına yönelik yapılacak hareketlere çalışanların daha dikkatli olması gerekecek.
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