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HaberlerGündemGüvenlikGüvenlik kaynakları: Suriye Haseke'de mayın patlaması sonucu şehit ve yaralıların olduğuna dair haberler gerçe
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Güvenlik kaynakları: Suriye Haseke'de mayın patlaması sonucu şehit ve yaralıların olduğuna dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye "Suriye Haseke kırsalında Türk Silahlı Kuvvetlerine ait gözlem noktası yakınlarında mayın patlaması sonucu şehit ve yaralıların olduğuna dair haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır" denildi

Güvenlik kaynakları: Suriye Haseke'de mayın patlaması sonucu şehit ve yaralıların olduğuna dair haberler gerçe

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre "Suriye Haseke kırsalında Türk Silahlı Kuvvetlerine ait gözlem noktası yakınlarında mayın patlaması sonucu şehit ve yaralıların olduğuna dair haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

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