Güvenlik korucusu kaza kurbanı
Bitlis'in Mutki ilçesinde 31 yaşındaki güvenlik korucusu Cengiz İldeş, sepetli motosikletiyle ormandan odun toplamaya giderken kaza kaza yaptı. Motosikletin devrildiği kazada İldeş hayatını kaybetti.
Bitlis Mutki'ye bağlı Kavakbaşı beldesinde dün sabah saatlerinde motosikletiyle ormana odun toplamaya giden güvenlik korucusu Cengiz İldeş, engebeli arazide aracın kontrolünü yitirdi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Motosikletin devrildiği kazada İldeş, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazada ölen İldeş'in cenazesi otopsi işlemleri için Mutki Devlet Hastanesine morguna götürüldü. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.