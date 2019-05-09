Bocholt şehrindeki 30 kilometre hız sınırını aşarak 45 kilometreyle uçan bir güvercin radara yakalandı. Alman yetkililer, güvercinin güvenlik kameralarına yakalandığı fotoğrafı, Facebook hesabından esprili bir notla paylaştı. Bocholt kenti polis departmanı yetkilileri kuşun yayaları ve araçları tehlikeye sokabilecek hızda uçtuğunu belirterek "25 Euro'luk cezayı ne zaman öder bilemiyoruz" dedi.
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