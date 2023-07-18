Guyana nerede, hangi kıtada yer alır? Guyana başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri ve saat farkı nedir? Yağmur ormanlarının çevrelediği bu küçük ülkenin adını daha önce pek çoğumuz duymamış olabilir. El değmemiş doğasıyla insanı büyüleyen Guyana, özellikle turizm açısından kendine iyi bir pay çıkarmayı başarmıştır. Guyana nerede, hangi kıtada yer alır? Guyana başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri ve saat farkı nedir? İşte, detaylar.

Guyana’nın topraklarının çoğunluğunu yağmur ormanları kaplamaktadır. Yıl boyunca bölge genelinde yağışlar devam eder. Ülkeye ziyarete gelen turistlerde genellikle doğa yürüyüşlerini ve tekne gezintilerini tercih etmektedir. Guyana nerede ve hangi kıtada yer alır? Başkenti ve bayrağının anlamı nedir? Nüfusu, para birimi ve şehirleri nedir? Türkiye ile arasındaki saat farkı kaçtır? İşte, merak edilen soruların cevapları.

Guyana Nerede?

Resmi adıyla Guyana Kooperatif Cumhuriyeti, Güney Amerika ülkesidir. Venezuela, Surinam, Brezilyaya komşu olan ülkenin Karayip Denizi’ne de kıyısı bulunmaktadır.

Guyana Hangi Kıtada Yer Almaktadır?

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Guyana, Güney Amerika kıtasında yer alan küçük bir ülkedir. Güney Amerika kıtasının kuzey sınırlarında bulunur.

Guyana Başkenti

Güney Amerika ülkesi Guyana’nın başkenti Georgetown’dur. Başkentin nüfusu 235 bin dolaylarındadır. Guyana’nın başkenti olan bu şehir ülkenin en büyük şehridir. “Karayiplerin Bahçe Şehri” olarak da isimlendirilmektedir.

Guyana Bayrağının Anlamı

Guyana bayrağı yeşil, sarı ve kırmızı renklerden oluşmaktadır. Bayrağın solunu ikizkenar bir üçgen kaplamaktadır. Bu üçgenin kenarları beyaz renkle çerçevelenmiştir. Sarı renkteki bu üçgenin içinde bir dikey eşkenar üçgen daha yer almaktadır. Bu eşkenar üçgenin rengi ise kırmızı olup siyah renk ile çerçevelenmiştir. Bayraktaki yeşil renk ülkenin bitki örtüsünü ve ormanlarını temsil eder. Sarı ise sahip olunan altın rezervlerini sembolize etmektedir. Kırmızı renk ise coşkuyu ve direnişi yansıtır.

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Guyana Nüfusu

Guyana’nın 2023 itibariyle nüfusu 797,915’dir. Nüfus yoğunluğuna göre dünya sıralamasında 164. sırada yer almaktadır.

Guyana Para Birimi

Guyana Doları, bağımsızlığını kazandığı 1966 yılından bu yana ülkenin para birimidir. Kısaltması GYD’dir. 1 Guyana Doları 0,12 Türk lirasına denk gelmektedir.

Guyana Türkiye Saat Farkı

Guyana ile Türkiye arasında 7 saatlik bir fark bulunmaktadır. Türkiye, Guyana’dan 7 saat ileridedir. Ülkemizde saatler 16.00’ iken Guyana’da saatler 09.00’u göstermektedir.

Guyana Şehirleri

Guyana’nın uzun bir şehir listesi vardır. Ancak nüfus yoğunluğu belirli merkezi şehirlerde toplanmıştır. Ülkenin en büyük ve kalabalık şehri başkent Georgetown’dur. Diğer önemli şehirleri ise sırasıyla; Bartica, New Amsterdam ve Linden’dir.

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