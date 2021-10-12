Sosyal medyaya birkaç gün önce küçük bir çocuğun, koltuk değneğiyle yürüyüp koştuğu görüntüler düştü. Hızla yayılan görüntülerin Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çekildiği ortaya çıktı.
DOĞUŞTAN YÜRÜME ENGELLİ DOĞDU
DHA'da yer alan habere göre Suriyeli ailenin 3 yaşındaki oğulları Muhammet, doğuştan yürüme engelli doğdu.
Sağ diz kapağından aşağısı olmayan Muhammet, koltuk değneği ile yürümeye başladı.
KIZILTEPE KAYMAKAMLIĞI AİLEYE ULAŞTI
Muhammet'in sosyal medyada paylaşılan görüntüleri, çok sayıda kişi tarafından izlendi.
Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam´ın talimatıyla Muhammed´in ailesine ulaşıldı.
BACAĞININ ÖLÇÜLERİ ALINDI, SİPARİŞ VERİLDİ
Kaymakamlık görevlileri, uzman ekiple aileyi ziyaret etti. Muhammet'in protez için ölçüleri alındı. Protez bacağı sipariş edilen Muhammed, rahatça yürümek için gün saymaya başladı.
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