Sosyal medyadan beden pozitifliğine ve vücut olumlamalarına dair yaptığı paylaşımlar sayesinde geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Ariella Nyssa, son olarak incili büstiyeriyle kamera karşısına geçti. Tanınan ismin gönderileri kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı.