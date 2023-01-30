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Güzellik algısını tamamen yıkan model Ariella Nyssa inci büstiyeriyle poz verdi! "Kadın vücudunun güzelliği"

Instagram hesabından "beden pozitifliği" hakkında paylaşımlar yapan ve bu sayede fenomen haline gelen Ariella Nyssa, son olarak incili büstiyeriyle verdiği cesur pozlarıyla gündem oldu. Nyssa, bu pozlarıyla kısa süre içerisinde viral olmayı başardı.

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  • Güzellik algısını tamamen yıkan model Ariella Nyssa inci büstiyeriyle poz verdi! "Kadın vücudunun güzelliği"

    Sosyal medyadan beden pozitifliğine ve vücut olumlamalarına dair yaptığı paylaşımlar sayesinde geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Ariella Nyssa, son olarak incili büstiyeriyle kamera karşısına geçti. Tanınan ismin gönderileri kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı.
  • Güzellik algısını tamamen yıkan model Ariella Nyssa inci büstiyeriyle poz verdi! "Kadın vücudunun güzelliği"

    Tamamen doğal haliyle kameralar karşısına geçen Ariella, sık sık sosyal medya hesabından vücudunu sevdiğine ve selülitleriyle barışık olduğuna dair paylaşımlar yapıyor.
  • Güzellik algısını tamamen yıkan model Ariella Nyssa inci büstiyeriyle poz verdi! "Kadın vücudunun güzelliği"

    Instagram hesabında 756 bin takipçisi olan fenomen isim Ariella Nyssa paylaştığı inci büstiyerli pozlarına, “Kadın vücudunun güzelliği” notunu ekledi.
  • Güzellik algısını tamamen yıkan model Ariella Nyssa inci büstiyeriyle poz verdi! "Kadın vücudunun güzelliği"

    İşte Ariella Nyssa'nın son paylaşımları...
  • Güzellik algısını tamamen yıkan model Ariella Nyssa inci büstiyeriyle poz verdi! "Kadın vücudunun güzelliği"

    Ariella Nyssa'nın pozlarına 22 bin beğeni geldi.
  • Güzellik algısını tamamen yıkan model Ariella Nyssa inci büstiyeriyle poz verdi! "Kadın vücudunun güzelliği"
  • Güzellik algısını tamamen yıkan model Ariella Nyssa inci büstiyeriyle poz verdi! "Kadın vücudunun güzelliği"
  • Güzellik algısını tamamen yıkan model Ariella Nyssa inci büstiyeriyle poz verdi! "Kadın vücudunun güzelliği"
  • Güzellik algısını tamamen yıkan model Ariella Nyssa inci büstiyeriyle poz verdi! "Kadın vücudunun güzelliği"
  • Güzellik algısını tamamen yıkan model Ariella Nyssa inci büstiyeriyle poz verdi! "Kadın vücudunun güzelliği"
  • Güzellik algısını tamamen yıkan model Ariella Nyssa inci büstiyeriyle poz verdi! "Kadın vücudunun güzelliği"

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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