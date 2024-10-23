Gwen Stefani'nin son hali estetiği fazla abarttığı yorumlarına yol açtı

Gwen Stefani, dün akşam 'The Voice' adlı ses yarışmasına neredeyse tanınmayacak kadar değişimini gözler önüne seren yeni haliyle çıktı.

55 yaşındaki şarkıcı, jüri üyesi olduğu yarışmada, gençleşmiş yüzüyle dikkat çekti. Yüzünün daha dolgun ve gergin olduğunu fark eden hayranları, sosyal medyadan Stefani hakkında yorum yağdırdı.

Sosyal medya kullanıcıları, ünlü şarkıcının estetik operasyonlarının kontrolden çıkmış olduğunu öne sürdü.

Daily Mail'e konuşan plastik cerrah Corey Maas, ünlü şarkıcının yüzünde daha dolgun görünümün, kırışıklıkları dolgunlaştıran, çizgileri düzelten ve yüze hacim kazandıran dolgu maddelerine bağlı olabileceğini öne sürdü. Maas ayrıca Stefani'nin alt yüz germe ameliyatı geçirmiş olabileceğini iddia ederek alt çenesinde onun yaşındaki birinden beklenebilecek gevşek bir deri görmediğini söyledi.

Alt yüz germe veya mini yüz germe operasyonları, kulağın etrafında kesiler açılmasını ve ardından yüzün alt üçte birlik kısmındaki derinin çekilerek sıkılaştırılmasını içeriyor. İşlem yüzün alt bölgesindeki sarkma ve kırışıklıkları azaltmak için kullanılıyor.

Dolgu maddeleri ise hacim kazandırmak ve kişiyi daha genç göstermek için yüze enjekte edilen maddeler olarak biliniyor.

Doktor Maas, Stefani'nin yüzünde, genellikle 20'li yaşların sonlarında ortaya çıkan derin çizgi ve kırışıklıkların olmamasının botoks kullanımına bağlı olabileceğini öne sürdü.