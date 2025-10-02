Habertürk
        Haberler Dünyadan Gwyneth Paltrow eşi Brad Falchuk'la aşka geldi - magazin haberleri

        Gwyneth Paltrow, eşi Brad Falchuk ile aşka geldi

        Kardeşi Jake Paltrow'un doğum günü için arkadaşlarıyla birlikte Steven Spielberg'in lüks yatına binmeyi bekleyen Gwyneth Paltrow ve Brad Falchuk, yakınlaşma anlarında objektiflere yansıdı

        Giriş: 02.10.2025 - 15:55 Güncelleme: 02.10.2025 - 15:55
        Gwyneth Paltrow, yönetmen kardeşi Jake Paltrow'un 50'nci doğum gününü kutlamak için İtalya'nın Portofino kentinde ünlü yönetmen Steven Spielberg'in yatındaydı.

        Lüks yata eşi Brad Falchuk'la birlikte giden Paltrow, orada yatın sahibi Steven Spielberg, yönetmen Wes Anderson ve diğer arkadaşlarıyla buluştu.

        Gwyneth Paltrow - Brad Falchuk
        Gwyneth Paltrow - Brad Falchuk

        Kutlamada Jake Paltrow'un eşi Taryn Simon, Steven Spielberg'in eşi Kate Capshaw ve Wes Anderson'ın eşi Juman Malouf da vardı.

        53 yaşındaki Gwyneth Paltrow, 54 yaşındaki eşi Brad Falchuk'la yakınlaşma anlarında objektiflere yansıdı.

        Jake Paltrow - Steven Spielberg - Wes Anderson
        Jake Paltrow - Steven Spielberg - Wes Anderson

        29 Eylül'de yedinci evlilik yıl dönümlerini kutlayan çift, el ele yürürken ve birbirlerine sarılırken fotoğraflandı.

        2003 - 2013 arasında Coldplay solisti Chris Martin ile evlenen ve bu evlilikten iki çocuğu olan Gwyneth Paltrow, hayatının olgunluk çağında yapımcı Brad Falchuk ile tanıştı ve onunla hayatını birleştirdi.

        Gwyneth Paltrow ve eşi, Spielberg'in yatından denize girdi
        Gwyneth Paltrow ve eşi, Spielberg'in yatından denize girdi
