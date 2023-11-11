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        Haberler Dünyadan Gwyneth Paltrow setlere ne şartta döneceğini açıkladı - Magazin haberleri

        Gwyneth Paltrow setlere ne şartta döneceğini açıkladı

        Daha önce oyunculuğa ara veren Gwyneth Paltrow, onu kararından döndürüp, başka bir filmde rol almaya ikna edebilecek tek bir ünlü isim olduğunu açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2023 - 10:36 Güncelleme: 11.11.2023 - 10:36
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        Setlere ne şartta döneceğini açıkladı
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        Oscar ödüllü Gwyneth Paltrow, son olarak 2020'de 'The Politician' adlı dizide rol almış ve ardından oyunculuğa ara vermişti.

        Gwyneth Paltrow
        Gwyneth Paltrow

        New York'ta düzenlenen CFDA Moda Ödülleri'nde 'Entertainment Tonight'a konuşan Paltrow, kendisini mesleğe dönmeye ikna edebilecek tek bir aktör olduğunu ifade etti.

        Robert Downey Jr.
        Robert Downey Jr.

        "O BENİ HER ZAMAN GERİ DÖNDÜREBİLİR"

        Şu anda bir projesi bulunmayan ve konuyla alakalı konuşan Gwyneth Paltrow, "İşim nedeniyle şu anda oyunculuk yapmam çok zor ama sanırım Robert Downey Jr., beni her zaman geri döndürebilir" dedi.

        Fotoğraflar: AA, AP

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        #Gwyneth Paltrow
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