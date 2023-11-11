Gwyneth Paltrow setlere ne şartta döneceğini açıkladı

Oscar ödüllü Gwyneth Paltrow, son olarak 2020'de 'The Politician' adlı dizide rol almış ve ardından oyunculuğa ara vermişti.

New York'ta düzenlenen CFDA Moda Ödülleri'nde 'Entertainment Tonight'a konuşan Paltrow, kendisini mesleğe dönmeye ikna edebilecek tek bir aktör olduğunu ifade etti.

Robert Downey Jr.

"O BENİ HER ZAMAN GERİ DÖNDÜREBİLİR"

Şu anda bir projesi bulunmayan ve konuyla alakalı konuşan Gwyneth Paltrow, "İşim nedeniyle şu anda oyunculuk yapmam çok zor ama sanırım Robert Downey Jr., beni her zaman geri döndürebilir" dedi.

Fotoğraflar: AA, AP