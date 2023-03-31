Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Emlak
ABONE OL

GYODER Başkanı yeniden Mehmet Kalyoncu oldu

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği’nin 23. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı dün gerçekleştirildi. Başkanlığa oy birliği ile yeniden Mehmet Kalyoncu seçildi

GYODER Başkanı yeniden Mehmet Kalyoncu oldu
HABERTURK.COM

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği’nin (GYODER) 23. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı dün gerçekleştirildi. GYODER’in başkanlığına oy birliği ile yeniden Mehmet Kalyoncu seçildi.

Toplantının açılışında sözlerine depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, geride kalanlara sabır ve başsağlığı dileyerek başlayan Mehmet Kalyoncu, “Maraş merkezli depremler acı bir gerçek olarak bizlere bir kez daha gösterdi ki; ana vizyonumuz olarak belirlediğimiz 4T; Teknoloji, Tasarım, Tabiat ve Toplum prensiplerimiz şehirleşme sürecinde büyük önem arz etmekte. Hepimiz bu prensiplere sıkıca sarılmalı ve tüm çalışmalarımızı bu yaklaşımların ışığında, ortak akılla şekillendirmeliyiz. Çünkü şehirlerimiz varsa biz varız, eğer şehirlerimizi güçlendirir ve sağlıklı gelişimi için öncü olursak, en büyük faydayı yapılı çevre ve yapı endüstrisi için sağlamış oluruz” dedi.

"GÖNÜLLÜ SEFERBERLİK BAŞLATTIK"

GYODER olarak deprem bölgesinde kentsel iyileşme için üyeleriyle birlikte gönüllü seferberlik başlattıklarına değinen Mehmet Kalyoncu, “11 şehri etkileyen depremler toplam 110 bin km2 alanı kapsadı. Bölgede en elzem konuların başında, kalıcı göçü de engellemek adına yuvalarını kaybedenler için yapılması gereken geniş ölçekli yeni yerleşim alanlarını hayata geçirmek geliyor. Bu nedenle deprem bölgesinde hayata geçirilecek olan yeni şehir merkezlerinin ‘masterplan tasarımları’ için tamamen gönüllü bir şekilde tabiatla uyumlu, tasarıma değer veren, en uygun tekniği baz alan ve toplumumuzun menfaatlerini önceleyen bir bakış açısıyla elimizden gelen desteği sunmak için çabalıyoruz” diye konuştu.

"KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ, İSTANBUL’U ŞANTİYEYE DÖNÜŞTÜRMEDEN YAPMAK LAZIM"

Konu deprem olunca tabii ki gündemde İstanbul da var. İstanbul’da 1,2 milyona yakın bina bulunuyor. Bunun 817 bini, 2000 yılı öncesi yapılmış. Yaşanması gereken dönüşümün sadece İstanbul değil, Osmangazi Köprüsü’nden Çanakkale Köprüsü’ne kadar bütün Marmara olarak ele alınması gerektiğine inandıklarını söyleyen Başkan Mehmet Kalyoncu, sözlerine şu şekilde devam etti; “Burada hem güçlendirmeyi hem kentsel dönüşümü̈ konuşuyoruz ancak bunu da yeni yerleşim alanları oluşturmak, İstanbul’un yoğunluğunu dağıtmak suretiyle dengelemek daha isabetli olacaktır. Kentsel dönüşümde uzun süredir denenmiş dönüşümü, tüm İstanbul için aynı anda başlatırsak yakın zamanda Kadıköy’de yaşadığımız gibi bütün şehir şantiyeye dönüşür. O yüzden bu işin olmazsa olmazı erişilebilir kiralık konut üretimini hızlandırmak ve hatta arsa maliyetini denklemden çıkararak, erişilebilirliği daha kolay sağlayıp kaynaklarımızı atıl olan arsa veya arazide değil, dinamik ve sosyo-ekonomik faydası daha yüksek olan üretim süreçlerinde değerlendirmeliyiz. .”

"CITYLAB HIZ KAZANDI"

GYODER olarak hayata geçirdikleri önemli projeler hakkında da bilgiler veren Mehmet Kalyoncu, “Teorik alt yapısını çok önceden kurduğumuz, şehirlerimizi başta deprem olmak üzere afetlere hazır hale getirmek, yeniden yapılanma sürecinin stratejisini oluşturmak ve uygulamak hedefiyle faaliyet gösterecek olan GYODER/ CITYLAB TÜRKİYE projemizi hızlandırdık. CITYLAB, günümüzde şehirlerimizin karşı karşıya olduğu nüfus artışı, kentleşme, iklim değişikliği, afetler ve eşitsizlik gibi birçok zorluğun üstesinden gelmek için önemli sorumluluklar üstlenecek. Bu platform, ülkemizde şehirlerimizin en büyük öncelik haline dönüştüğü bu dönemde, ortaya çıkaracağı fikir ve stratejileri karar vericilere ileterek projelerin hayata geçirilmesinde aktif rol alacaktır.” dedi.

ERİŞİLEBİLİR KİRALIK KONUT MODELİ

Konuşmasında geliştirdikleri GYODER Yeni Konut Modeli’ne de vurgu yapan GYODER Başkanı, “Özellikle son dönemlerde kiralık konut arzında yaşanan daralmaya bir çözüm üretmek adına kamu, özel sektör ve finans kuruluşlarının güçlü yanlarını erişilebilir fiyatlı kiralık konut üretimi amacıyla bir araya getiren GYODER Yeni Konut Modeli, arsa maliyetinde elde edilen tasarrufu son kullanıcı olan kiracıya yansıtıyor. Kurumsal kiraya veren yapısını ülkemizde oluşturarak, kiracıların ev sahipleri ile yaşadığı problemlerin de önüne geçiyor. Alanında uzman firmaların oluşturulan kurgu sayesinde en nitelikli, bakımı en kolay, en az enerji tüketen, en çevreci yapıları üretmesi gerekiyor. Bu model sayesinde şehirlerimizde en uygun kiralık konutları üretebiliriz, faydalanacak kişilere ilişkin devlet uygunluk kriteri belirleyebilir, bizim önerimiz bu imkanın öncelikle deprem riski taşıyan yapı sahipleri veya kiracılar için sunulması olur ve bu sayede bu imkanın en çok ihtiyaç duyana gittiğinden emin olunur.” şeklinde konuştu.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ SEÇİLDİ

Mehmet Kalyoncu’nun başkanlık yapacağı yeni yönetim kurulunda yönetim kurulu üyesi olarak görev alacak isimler ise şöyle sıralandı: Burak Kutluğ (Ağaoğlu), Sertaç Karaağaoğlu (Akfen GYO), Serhan Çetinsaya (Artaş İnşaat), Vedat Aşçı (ASTAŞ Gayrimenkul), Tuğra Gönden (Cushman & Wakefield), Ziya Yılmaz (DAP Yapı), İnanç Kabadayı (EGE Yapı), Hakan Gedikli (Emlak Konut GYO), Neşecan Çekici (EPOS Gayr. Danış.), Fatih Tamince (FTG Gayrimenkul Yatırım), Cem Yılmaz (KEYM Kentsel Yen. Mer.), Özen Kuzu (Kuzu Grup), Mert Boysanoğlu (MESA Mesken), Yağmur Yaşar (Rönesans Gayrimenkul), Ayla Heyfegil (Servotel), Mahmut Çelik (Sinpaş GYO), Umut Durbakayım (Teknik Yapı), Zeynep Torun (Torunlar GYO), Mustafa Mekki Özkan (YU Grup), Peyami Ömer Özdilek (Ziraat GYO), Erdem Tavas (Galataport İstanbul), Aziz Yeniay (24 Gayrimenkul), Abdullah Tolu (Toluen YMM), Erhan Şatana (Garanti Mortgage), Veysel Bakgör (Bak Yapı). Başkanlığını Ersun Bayraktaroğlu’nun (PWC Türkiye) yapacağı GYODER denetim kurulunda görev alacak isimler ise şöyle sıralandı: Mert Pekdemir (Pekdemir İnşaat), Zeki Akbal (Fuzul Yapı), Makbule Yönel Maya (TSKB Değerleme), Zafer Hakan Kurun (Kurun AVM), Haluk Hasanoğlu (Hasanoğlu Grup).

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bakan Kurum: Hatay’da 312 bin bina yıkık ya da yıkılacak durumda
EMLAK "Hatay’da 312 bin bina yıkık ya da yıkılacak durumda"
Son dakika haberi | Kiracı ile ev sahibi anlaşmazlıklarında yeni dönem
EMLAK Kiracı ile ev sahibi anlaşmazlıklarında yeni dönem
ABD'de mortgage faizleri 6 haftanın en düşük seviyesine geriledi
EMLAK Mortgage faizleri 6 haftanın en düşük seviyesinde
"İstanbul'un kentsel dönüşümü 10-20 yıl sürebilir"
EMLAK "İstanbul'un kentsel dönüşümü 10-20 yıl sürebilir"
ABD'de konut fiyatlarının artış hızı yavaşlamaya devam etti
EMLAK Konut fiyatlarının artış hızı yavaşlıyor
Ankara’da ortalama kira 7 bin 589 TL
EMLAK Ankara’da ortalama kira yükseldi
Depremin ardından göç etkisi
EMLAK Depremin ardından göç etkisi
ABD'de yeni konut satışları beklentilerin altında kaldı
EMLAK ABD'de yeni konut satışları beklentilerin altında ...
Son dakika haberi Bakan Kurum: "Kahramanmaraş'ta yarın 17 bin 902 konutun temeli atılacak"
EMLAK "11 ilde yarın 17 bin 902 konutun temelini atacağız"
'Her 3 asansörden 1'i güvensiz'
EMLAK 'Her 3 asansörden 1'i güvensiz'

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.