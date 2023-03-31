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Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği’nin (GYODER) 23. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı dün gerçekleştirildi. GYODER’in başkanlığına oy birliği ile yeniden Mehmet Kalyoncu seçildi.

Toplantının açılışında sözlerine depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, geride kalanlara sabır ve başsağlığı dileyerek başlayan Mehmet Kalyoncu, “Maraş merkezli depremler acı bir gerçek olarak bizlere bir kez daha gösterdi ki; ana vizyonumuz olarak belirlediğimiz 4T; Teknoloji, Tasarım, Tabiat ve Toplum prensiplerimiz şehirleşme sürecinde büyük önem arz etmekte. Hepimiz bu prensiplere sıkıca sarılmalı ve tüm çalışmalarımızı bu yaklaşımların ışığında, ortak akılla şekillendirmeliyiz. Çünkü şehirlerimiz varsa biz varız, eğer şehirlerimizi güçlendirir ve sağlıklı gelişimi için öncü olursak, en büyük faydayı yapılı çevre ve yapı endüstrisi için sağlamış oluruz” dedi.

"GÖNÜLLÜ SEFERBERLİK BAŞLATTIK"

GYODER olarak deprem bölgesinde kentsel iyileşme için üyeleriyle birlikte gönüllü seferberlik başlattıklarına değinen Mehmet Kalyoncu, “11 şehri etkileyen depremler toplam 110 bin km2 alanı kapsadı. Bölgede en elzem konuların başında, kalıcı göçü de engellemek adına yuvalarını kaybedenler için yapılması gereken geniş ölçekli yeni yerleşim alanlarını hayata geçirmek geliyor. Bu nedenle deprem bölgesinde hayata geçirilecek olan yeni şehir merkezlerinin ‘masterplan tasarımları’ için tamamen gönüllü bir şekilde tabiatla uyumlu, tasarıma değer veren, en uygun tekniği baz alan ve toplumumuzun menfaatlerini önceleyen bir bakış açısıyla elimizden gelen desteği sunmak için çabalıyoruz” diye konuştu.

"KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ, İSTANBUL’U ŞANTİYEYE DÖNÜŞTÜRMEDEN YAPMAK LAZIM"

Konu deprem olunca tabii ki gündemde İstanbul da var. İstanbul’da 1,2 milyona yakın bina bulunuyor. Bunun 817 bini, 2000 yılı öncesi yapılmış. Yaşanması gereken dönüşümün sadece İstanbul değil, Osmangazi Köprüsü’nden Çanakkale Köprüsü’ne kadar bütün Marmara olarak ele alınması gerektiğine inandıklarını söyleyen Başkan Mehmet Kalyoncu, sözlerine şu şekilde devam etti; “Burada hem güçlendirmeyi hem kentsel dönüşümü̈ konuşuyoruz ancak bunu da yeni yerleşim alanları oluşturmak, İstanbul’un yoğunluğunu dağıtmak suretiyle dengelemek daha isabetli olacaktır. Kentsel dönüşümde uzun süredir denenmiş dönüşümü, tüm İstanbul için aynı anda başlatırsak yakın zamanda Kadıköy’de yaşadığımız gibi bütün şehir şantiyeye dönüşür. O yüzden bu işin olmazsa olmazı erişilebilir kiralık konut üretimini hızlandırmak ve hatta arsa maliyetini denklemden çıkararak, erişilebilirliği daha kolay sağlayıp kaynaklarımızı atıl olan arsa veya arazide değil, dinamik ve sosyo-ekonomik faydası daha yüksek olan üretim süreçlerinde değerlendirmeliyiz. .”

"CITYLAB HIZ KAZANDI"

GYODER olarak hayata geçirdikleri önemli projeler hakkında da bilgiler veren Mehmet Kalyoncu, “Teorik alt yapısını çok önceden kurduğumuz, şehirlerimizi başta deprem olmak üzere afetlere hazır hale getirmek, yeniden yapılanma sürecinin stratejisini oluşturmak ve uygulamak hedefiyle faaliyet gösterecek olan GYODER/ CITYLAB TÜRKİYE projemizi hızlandırdık. CITYLAB, günümüzde şehirlerimizin karşı karşıya olduğu nüfus artışı, kentleşme, iklim değişikliği, afetler ve eşitsizlik gibi birçok zorluğun üstesinden gelmek için önemli sorumluluklar üstlenecek. Bu platform, ülkemizde şehirlerimizin en büyük öncelik haline dönüştüğü bu dönemde, ortaya çıkaracağı fikir ve stratejileri karar vericilere ileterek projelerin hayata geçirilmesinde aktif rol alacaktır.” dedi.

ERİŞİLEBİLİR KİRALIK KONUT MODELİ

Konuşmasında geliştirdikleri GYODER Yeni Konut Modeli’ne de vurgu yapan GYODER Başkanı, “Özellikle son dönemlerde kiralık konut arzında yaşanan daralmaya bir çözüm üretmek adına kamu, özel sektör ve finans kuruluşlarının güçlü yanlarını erişilebilir fiyatlı kiralık konut üretimi amacıyla bir araya getiren GYODER Yeni Konut Modeli, arsa maliyetinde elde edilen tasarrufu son kullanıcı olan kiracıya yansıtıyor. Kurumsal kiraya veren yapısını ülkemizde oluşturarak, kiracıların ev sahipleri ile yaşadığı problemlerin de önüne geçiyor. Alanında uzman firmaların oluşturulan kurgu sayesinde en nitelikli, bakımı en kolay, en az enerji tüketen, en çevreci yapıları üretmesi gerekiyor. Bu model sayesinde şehirlerimizde en uygun kiralık konutları üretebiliriz, faydalanacak kişilere ilişkin devlet uygunluk kriteri belirleyebilir, bizim önerimiz bu imkanın öncelikle deprem riski taşıyan yapı sahipleri veya kiracılar için sunulması olur ve bu sayede bu imkanın en çok ihtiyaç duyana gittiğinden emin olunur.” şeklinde konuştu.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ SEÇİLDİ

Mehmet Kalyoncu’nun başkanlık yapacağı yeni yönetim kurulunda yönetim kurulu üyesi olarak görev alacak isimler ise şöyle sıralandı: Burak Kutluğ (Ağaoğlu), Sertaç Karaağaoğlu (Akfen GYO), Serhan Çetinsaya (Artaş İnşaat), Vedat Aşçı (ASTAŞ Gayrimenkul), Tuğra Gönden (Cushman & Wakefield), Ziya Yılmaz (DAP Yapı), İnanç Kabadayı (EGE Yapı), Hakan Gedikli (Emlak Konut GYO), Neşecan Çekici (EPOS Gayr. Danış.), Fatih Tamince (FTG Gayrimenkul Yatırım), Cem Yılmaz (KEYM Kentsel Yen. Mer.), Özen Kuzu (Kuzu Grup), Mert Boysanoğlu (MESA Mesken), Yağmur Yaşar (Rönesans Gayrimenkul), Ayla Heyfegil (Servotel), Mahmut Çelik (Sinpaş GYO), Umut Durbakayım (Teknik Yapı), Zeynep Torun (Torunlar GYO), Mustafa Mekki Özkan (YU Grup), Peyami Ömer Özdilek (Ziraat GYO), Erdem Tavas (Galataport İstanbul), Aziz Yeniay (24 Gayrimenkul), Abdullah Tolu (Toluen YMM), Erhan Şatana (Garanti Mortgage), Veysel Bakgör (Bak Yapı). Başkanlığını Ersun Bayraktaroğlu’nun (PWC Türkiye) yapacağı GYODER denetim kurulunda görev alacak isimler ise şöyle sıralandı: Mert Pekdemir (Pekdemir İnşaat), Zeki Akbal (Fuzul Yapı), Makbule Yönel Maya (TSKB Değerleme), Zafer Hakan Kurun (Kurun AVM), Haluk Hasanoğlu (Hasanoğlu Grup).