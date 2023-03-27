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Doğada yer almakta olan canlı türleri arasında bulunan bitkiler, yeryüzünde hemen her yerde bulunmaktadır. Binlerce çeşide sahip bu bitkiler arasında bazılarının da H harfi ile başlamakta olduğu bilinmektedir. Peki, h harfi ile başlayan bitkiler, h harfi ile başlayan meyveler, h harfi ile başlayan çiçekler nelerdir? Tüm detaylar...

H Harfi ile Başlayan Bitkiler

H harfi ile başlamakta olan bitkiler arasında aslında oldukça sık bilinmekte olan bazı bitkilerin yer almakta olduğu söylenebilmektedir. Başta havuç olmak üzere pek çok örnek verilebilmektedir. Genel olarak oyunlarda veya bulmacalarda merak edilen H harfi ile başlayan bitkilere örnek olarak şunlar gösterilebilmektedir:

Hindiba

Hayıt Tohumu

Havlıcan

Hava Cıva

Hatmi Çiçeği

Havuç

Hanımeli

Hayıt

Huş Ağacı

Hodan

Haşhaş

H Harfi ile Başlayan Meyveler

H harfi günlük hayat içerisinde sıklıkla kullanılmakta olan harfler arasında yer almaktadır. Oldukça sık kullanılmakta olan bu harfin pek çok meyveye veya sebzeye isim vermekte olduğu bilinmektedir. Bunlar arasında günlük hayatta çok sık kullanılanlar da bulunmakta olduğu bilinmektedir. Bazı ile de pek karşılaşılamamaktadır. Genel olarak H harfi ile başlayan meyveler arasında şunlar yer almaktadır:

Hurma

Hünnap

Hayıt Meyvesi

Hindistan Cevizi

Hazelnut

Hint Çileği

Helvacı Kabağı

Hint Armudu

H Harfi ile Başlayan Çiçekler

Çiçekler güzel kokuları ve estetik görünümleri ile ilgi çekmekte olan bitkilerdir. Bu bitkiler arasında sıkça anılmakta olan çiçeklerin yanı sıra nadiren bilinenlerde bulunmaktadır. Çiçeklerden bazılarının yetiştirilmesi için evde özel bir bakım yapılması gerekli olabilmektedir. Ancak bazıları ise doğada kendiliğinden yetişebilmektedir. Genel olarak H harfi ile başlayan çiçekler şu şekilde sıralanmaktadır:

Hindiba

Hayıt Tohumu

Havlıcan

Hava Civa

Hatmi Çiçeği

H Harfi ile Başlayan Bitki İsimleri

H harfi ile başlamakta olan bitkiler arasında ön planda yer alan bazı türler bulunmaktadır. Bunlar arasında havuç, hindiba, hanımeli, hatmi çiçeği yer almaktadır. Genellikle halk arasında daha çok bilindikleri söylenebilmektedir. Ancak bazılarının ise daha az duyulmakta olduğu bilinmektedir. Aslında H harfi ile başlamakta olan pek çok tür bulunmakta ve bunlar şu şekilde sıralanmaktadır:

Hindiba

Hayıt Tohumu

Havlıcan

Hava Cıva

Hatmi Çiçeği

Havuç

Hanımeli

Hayıt

Huş Ağacı

Hodan

Haşhaş

H Harfi ile Başlayan Meyve İsimleri

Halk arasında sıkça tüketilen meyvelerden biri olan hurma, H harfi ile başlayan meyve isimlerine bakıldığında ilk sıralarda yer almaktadır. Ancak genel olarak H harfi ile başlayan meyve isimlerinin sınırlı olduğu bilinmektedir. Bu meyvelerin pek çok faydası olduğundan dolayı tüketilmekte olduğu da söylenebilmektedir. Kişinin kendisi için uygun olan meyvesi tercih etmesi ve buna uygun bir şekilde hareket etmesi gerekmektedir. H harfi ile başlayan meyvelerin faydalarının ve zararlarının dikkate de alınması gerekli görülmektedir. Bunlardan bazıları Hindistan cevizi, hünnap olarak da bilinmektedir.

H Harfi ile Başlayan Çiçekler

Bunlara örnek olarak gösterilebilecek bazı çiçekler bulunmaktadır. Bazıları ön planda iken bazıları pek bilinmemektedir. H harfi ile başlayan çiçekler şu şekilde sıralanmaktadır:

Hindiba

Hayıt Tohumu

Havlıcan

Hava Civa

Hatmi Çiçeği