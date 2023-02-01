Haaland'ın menajeri Pimenta: Değeri 1 milyar Euro

''DEĞERİ 1 MİLYAR EURO''

AS'a konuşan menajer Rafaela Pimenta, 23 yaşındaki golcünün değeri hakkında; "80 milyon'a Pogba'yı transfer ettik. Zirve 222 milyon Euro ile Neymar'ın. Rakamlar değişiyor. Benim için Haaland 1 milyar Euro değerinde. Belki bu rakamı kimse ödeyemeyecek ama sahip olduğu potansiyel bu. Aslında bir futbolcunun değerini kulüp belirliyor. Bir oyuncuya kimsenin 700 milyon Euro vermeyeceğini biliyorum, ancak Erling'in bir kulübe kattığı değer muazzam. En az 1 milyar Euro olduğu konusunda netim." dedi.