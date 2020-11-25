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Hababam Sınıfı oyuncuları kimler? Hababam Sınıfı konusu nedir? Hababam Sınıfı nerede çekildi?

Hababam Sınıfı, yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in üstlendiği, Rıfat Ilgaz'ın Hababam Sınıfı romanından uyarlanan 1975 çıkışlı Türk filmidir. Peki Hababam Sınıfı filminin konusu nedir? Hababam Sınıfı oyuncuları ve karakterleri

Hababam Sınıfı oyuncuları kimler? Hababam Sınıfı konusu nedir? Hababam Sınıfı nerede çekildi?

Hababam Sınıfı, Rıfat Ilgaz'ın Hababam Sınıfı adlı Hababam kitap serisinden uyarlanarak yapılan bir film serisidir. Serinin ilk filmi 1975 yılında yapılmış olan Hababam Sınıfı'dır. Bunu daha sonra yine 1975 yapımı olan Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, 1976 yapımı olan Hababam Sınıfı Uyanıyor ile Hababam Sınıfı Tatilde, 1978 yapımı olan Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor ve 1981 yapımı olan Hababam Sınıfı Güle Güle filmleri izler. Serinin yeni nesil filmleri ise 2003 yapımı olan Hababam Sınıfı Merhaba, 2004 yapımı olan Hababam Sınıfı Askerde ve son olarak da 2005 yapımı olan Hababam Sınıfı Üç Buçuk'tur.

HABABAM SINIFI KONUSU NEDİR?

Özel Çamlıca Lisesi'ne yeni atanan müdür muavini ve tarih öğretmeni olan Mahmut Hoca (nam-ı diğer Kel Mahmut); kopya çeken, okuldan kaçıp maçlara giden, hocalarla sürekli kafa bulan öğrencilerle dolu okulun 6 Edebiyat A sınıfını (nam-ı diğer Hababam Sınıfı) ilginç ceza yöntemleriyle disiplin altına almaya çalışır. Fakat aynı zamanda öğrencilerin haylazlığı dışında ciddi olaylar da yaşanmaktadır.

HABABAM SINIFI OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

  • Kemal Sunal - İnek Şaban
  • Adile Naşit - Hafize Ana
  • Halit Akçatepe - Güdük Necmi
  • Tarık Akan - Damat Ferit
  • Münir Özkul - Kel Mahmut, Tarih hocası ve müdür muavini
  • Muharrem Gürses - Okul müdürü Muharrem Gür
  • Feridun Şavlı - Domdom Ali
  • Sıtkı Akçatepe - Paşa Nuri, Fizik hocası
  • Cem Gürdap - Tulum Hayri
  • Akil Öztuna - Akil Hoca, Felsefe hocası
  • Kemal Ergüvenç - Kemal Hoca
  • Ayşen Gruda - Yarışma Sunucusu
  • Ergin Orbey - Hüseyin Şevki Topuz
  • Ahmet Arıman - Hayta İsmail
  • Ertuğrul Bilda - Külyutmaz Necmi, Biyoloji hocası
  • Talat Dumanlı - Kürt Sıtkı, Matematik hocası
  • Hayri Karabey - Rıza Hoca, Coğrafya hocası
  • Cengiz Nezir - Bozum Cahit
  • Bülent İğdiroğlu - Kalem Şakir
  • Hakkı Karadayı - Veysel Efendi
  • Ekrem Dümer - Doktor Bekir
  • Bilge Zobu - Beden Hocası
  • Dilaver Gür - Dilaver
  • Selim Naşit - Süslü Selim
  • Tuncay Akça - Bacaksız
  • Gazanfer Şener - Kikirik
  • Ercan Gezmiş - Postal Rıza
  • Bülent Onaran - Palamut Recep

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