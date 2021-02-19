Habertürk Spor'un açtığı hakem dosyasının ikinci bölümünde en çok maç verilen hakem, VAR hakemi ve gözlemciler var.

Süper Lig'de bir orta hakem maç başı 10 bin TL, yardımcı hakem 4 bin 400, 4. hakem 3 bin TL para kazanıyor. Gözlemciler ise maç başı bin 330 tl gelire sahip. Hakemlere mesafeye göre 400 ila 950 lira arasında harcırah da veriliyor.

Süper Lig'de profesyonel bir hakemin 4 maç yönetmesi halinde 70 bin TL'ye kadar çıkan bir gelir elde etmesi mümkün. VAR hakemlerinin de maç başı 5 bin liraya yakın bir maaş aldığının da altını çizmek gerek. İşte Serdar Tatlı MHK'sinin iç yüzünde ikinci perde...

EN FAZLA ÇAKIR DÜDÜK ÇALDI

Süper Lig'de 26. hafta öncesi, en fazla maça çıkan hakem Cüneyt Çakır oldu. MHK, 250 karşılaşmada 30 hakem görevlendirdi. Cüneyt Çakır, yönettiği 13 maçla en fazla görev verilen hakem oldu. Cüneyt Çakır'ı, 12'şer maçta düdük çalan Ali Palabıyık, Mete Kalkavan ve Halil Umut Meler izledi.

TOKAT'IN GENÇ HAKEMLERİ!

Metin Tokat'ın en çok görev verdiği genç hakemler ise 'kendi ekibi' olarak bilinen Erkan Özdamar ve Tugay Kaan Numanoğlu isimleri oldu. MHK tarafından en az tercih edilen hakemler ise üçer maçla Mert Güzenge ve Ramazan Keleş oldu.

VAR'DA DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

EN ÇOK ÖZGÜÇ TÜRKALP'E VAR!

Video Yardımcı Hakem'in (VAR) kadrolu ismi olan ve ligde hiçbir maça çıkmayan Özgüç Türkalp, 25 haftalık periyotta 20 maçta VAR, 16 maçta ise AVAR olarak görev yaptı. VAR'da en çok görev yapan ikinci isim ise, 19 maçla (sakatlığı nedeniyle) Süper Lig'de ilk yarıda hiçbir maç yönetmeyen, ikinci yarıda ise 3 maça atanan Zorbay Küçük oldu.

Zorbay Küçük, 4 maçta da AVAR olarak görev yaptı. Halil Umut Meler 14, Özgür Yankaya ve Koray Gençerler de 13'er müsabakada VAR olarak görevlendirildi.

İKİNCİ YARIDA GÖREV ALMADILAR!

Öte yandan VAR atamalarında Halil Umut Meler, Özgür Yankaya ve Koray Gençerler ismi dikkatlerden kaçmadı. Ligin ilk yarısında Halil Umut Meler ile Özgür Yankaya 13'er maçta, Koray Gençerler ise 12 maçta VAR olarak görev yaptı. Ligin ikinci yarısında (25. hafta itibarıyla) Özgür Yankaya'ya görev verilmedi. Halil Umut Meler ve Koray Gençerler ise 1'er maçta VAR koltuğunda oturdu.

CEVAPSIZ SORULAR

- Bir pozisyon nasıl inceleniyor?

- Topa ilk temas anı nasıl tespit ediliyor?

- Çizgiler nasıl çiziliyor?

- Hakem ve VAR arasındaki iletişim nasıl oluyor?

AHBAP-ÇAVUŞ İLİŞKİSİNİN DEĞİŞMEZLERİ: GÖZLEMCİLER

MHK'deki "ahbap-çavuş" ilişkilerinin en net örnekleri gözlemciler ile hakemler arasında yaşanıyor. Eski hakemlerden oluşan gözlemcilerin notlarında kişisel ilişkilerin yeri genelde ayrı oluyor! Gözlemcisiyle arası iyi olan bir hakemin katlettiği bir maçtan yüksek notla çıkması, gelecek hafta da hiçbir şey olmamış gibi maç yönetmesi mümkün.

SÜPER LİG'DE KİM KAÇ PENALTI ATTI?

Süper Lig'de hakemlerin çalıp çalmadığı penaltılar her zaman tartışma konusu oluyor. Ligde bu sezon en fazla penaltı kullanan takım Galatasaray olurken onu Rizespor (9) ve Fenerbahçe (8) takip etti. Ligin en az penaltı atan ekipleri ise 1 penaltıyla Antalyaspor ile Kasımpaşa oldu.

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