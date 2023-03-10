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Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel yazdı: Lodos ve sağanak yağışlara dikkat

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, Cumartesi erken saatlerde havanın değişeceğine ve hayatı olumsuz etkileyecek bir lodos fırtınası ile kuvvetli sağanak yağışlara dikkat çekti

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel yazdı: Lodos ve sağanak yağışlara dikkat - MGM ile son hava durumu tahminleri
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Türkiye’de ilkbahar sıcaklıkları ölçtüğümüz birkaç gün geçirdik, havalar ülke genelinde ısındı. Kuraklık açısından son 7 günde toplanan yağmurlar ve gelecek 72 saatte beklediklerimiz, Mart ayı yağış ortalamalarını aşacağımızı gösteriyor. Geniş alanlarda kurak havzalar biraz olsun canlanacak.

Cumartesi erken saatlerde hava değişmeye başlayacak ve hayatı olumsuz etkileyecek bir lodos fırtınası ile kuvvetli sağanak yağışlı bir havaya gireceğiz.

Cumartesi 08-09 sularından itibaren Trakya, Çanakkale ve Edremit Körfezi’nde orta kuvvette sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar deniz ulaşımını olumsuz etkileyebilir. Ege denizi üzerinde genel olarak fırtınalı bir cumartesi olacak. Eskişehir-Ankara-Konya-Kayseri arasında kalan geniş alan bu rüzgar fırtınasından olumsuz etkilenecek, uçuşabilecek cisimlere dikkat edilmeli.

İstanbul’da cumartesi sabahı Avrupa yakasında daha kuvvetli olmak üzere yağmur saat 16:00-17:00 sularına kadar sürecektir. Cumartesi gecesi ve pazar gününün ilk yarısı yine yağmurlu ama cumartesiye göre 5-6 derece daha soğuk olacak. İstanbul’da pazar akşamı yaklaşırken yağmurun zayıflaması ve kesilmesini bekliyoruz ve bu yağmurlar son günlerin tozlu havasını hissedilir biçimde temizleyecektir.

Ankara kuvvetli rüzgarın ardından cumartesi öğleden sonra yağmurlu saatler de geçirecek.

Akdeniz’de Antalya yağmurlu olurken hafta sonu Doğu Akdeniz’de hava parçalı bulutlu ve güneşli kalıyor.

Marmara ve Ege denizleri üzerinde sabah ve öğlen saatleri deniz hortumları görülebilir (Ezine-Gökçeada arasında dolu yağışı da görülebilir).

Tüm bu hareketliliğin peşine pazar günü lodos yerine poyraz kuvvetli esmeye başlayacak ve şu sıra Doğu Avrupa üzerindeki soğuk havanın doğuya ilerleyişinin rüzgarlarını alacağız. Bu soğuma Anadolu’nun doğusunda kar ve karla karışık yağmurlar oluşturacak. Özellikle Pazar ve Pazartesi günleri Doğu ve Güneydoğu’da kış havasına hazırlıklı olunmalı.

Kuraklıkla ilgili bir güncelleme yapmak gerekirse son yılların en yağmurlu Mart ayını geçiriyoruz, Şubat ve öncesindeki 5 aya bakılınca yağış açısından normalleri aşıyoruz. Fakat bir kış mevsiminden bu kadar zayıf su havzalarıyla çıkmak ülkenin tamamını ilgilendiren, ürkütücü bir durum olsa gerek.


Not: Deprem bölgesinde 13-14-15 Mart tarihleri yağmurlu ve Elbistan-Malatya yükseklerinde karla karışık yağmurlu geçecek görünüyor. Zemin ıslak ve hava bugünlere göre 10 derece kadar daha soğuk olacaktır. Baharın canlılara getirdiği enerji, uzayan günler ve artık ısıtan güneş bile içinde bulunduğumuz günleri aydınlatamaz. Yine de yaklaşan bereketli yağmurlarla yeşermek, iyileşmeye başlayabilmek dileğiyle.

Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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