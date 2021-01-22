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Habertürk, öne çıkan haber ver konularla hafta sonunda da sizlerle

"Gücü Özgürlüğünde" sloganıyla yayın hayatını sürdüren lider haber kanalı Habertürk TV, hafta sonunda da en özel haberler ve canlı yayınlarıyla sizlerle buluşmaya devam ediyor.

Habertürk, öne çıkan haber ver konularla hafta sonunda da sizlerle

Saat 08.00'den itibaren Oylum Talu, saat 12.00'den itibaren Meltem Acet, saat 17.00'den itibaren Ceren Bektaş Atuk ile o hafta öne çıkan başlıklar, haberler, yorumlar; günün sıcak gelişmeleri, canlı yayınlar ve son dakikalar hafta sonunda Habertürk TV'de ekrana geliyor.



Fatih Altaylı ile Teke Tek Bilim, Pazar saat 21.00'de,



Kübra Par ile Açık ve Net, Pazar saat 23.00'te,

Eren Eğilmez ile Gerçek Fikri Ne, Cumartesi saat 20.00'de,



Serap Belet ve Muharrem Sarıkaya ile Olaylar ve Görüşler, Cumartesi saat 23.00'te en sıcak tartışmalar, özel konular ve özel konuklar; bilimden siyasete, sosyal hayattan ekonomiye tüm konuşulması gerekenler konuşuluyor.



Hepsi lider haber kanalı farkıyla hafta sonunda da Habertürk'te!

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