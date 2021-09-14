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Habertürk Yazarı Nagehan Alçı Afganistan'da

Yazarımız Nagehan Alçı, Taliban'ın yönetimi kontrolü altına aldığı Afganistan'a gitti. Alçı, Afganistan'dan yaptığı ilk yayında izlenimlerini anlatarak, "Gelirken Kabil'e kadar çok rahattık. Yolda konuştuklarımız daha önce bu yolun çok daha zorlu olduğunu ve rüşvet isteyenlerin olduğunu dahi söylediler. Tedirgin olmadan bu noktaya kadar geldik" dedi

Habertürk Yazarı Nagehan Alçı Afganistan'da - Haberler
Habertürk Afganistan'da
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HABERTURK.COM

Habertürk Yazarı Nagehan Alçı, Taliban'ın yönetimi kontrolü altına aldığı Afganistan'a gitti. Alçı, Afganistan'dan yaptığı ilk yayında, izlenimlerini şöyle aktardı:

"Çok zor bir yolculuk yaptım. Kabil'e varalı 35 dakika oldu. Sabah 05.00'de çıktık İslamabad'dan. Dün sınırı kapattılar diye bir haber geldi. Gün boyu kapalıydı. Hem İslamabad Büyükelçiliği hem de Kabil Büyükelçiliği ne kadar kapalı olacağını bilemediklerini ilettiler. Taliban ile temas ettim. Onlar da bir tarih veremedi. Ama zorlayın dediler ve biz de girişimlerimiz sonucu ülkeye geçebildik.

Bize ülkeye gelince Selamün Aleyküm dediler ve biz de girdik içeri. Yol oldukça zorlayıcıydı. Coğrafi koşullar ve trafik çok zordu. 5 buçuk saat kadar yoldaydık. Diğer tarafta da 4 saati aşkın yolculuk yaptık.

İlk izlenimim şu; Otelin tepesine çıktık yayın yapmak için. Gelirken Kabil'e kadar çok rahattık. Yolda konuştuklarımız daha önce bu yolun çok daha zorlu olduğunu ve rüşvet isteyenlerin olduğunu söylediler. Tedirgin olmadan bu noktaya kadar geldik.

Burada sokaklarda dolaşacağım. Taliban ile temas kuracağım. İnsanlarla konuşmaya çalışıp röportajlar yapmaya çalışacağım."

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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