İHA

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde aşırı yağışlar sonucu Habur çayı taştı. Dere kenarındaki tarla ve ahırlar sular altında kaldı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde iki gündür etkili olan sağanak yağış sonucu ilçede bulunan Habur çayının taşmasına neden oldu. Debisi yükselen çay, ilçeye bağlı Ayvalık köyünde yolu kapattı. Dere kenarında bulunan onlarca tarla ve ahır sular altında kaldı. Vatandaşlar hayvanlarını zor kurtardı.

Ayvalık karakol komutanlığına bağlı ekipler, ilçeye gitmekte olan sürücüleri güvenli bölgede bekletirken, yolun açılması için suların durulması bekleniyor. İlçeye bağlı Başaran köyünde onlarca bahçe sular altında kaldı. Mehdi Yüce adında bir vatandaş, her yıl bu vakitlerde taşkınların yaşandığını belirterek, "Yıllardır bölgede böyle oluyor. Yağış olunca Habur çayı debisi yükseliyor. Bahçemiz sular altında kaldı" dedi.