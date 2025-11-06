2026 HAC KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI

Bu yıl kaydını güncelleyen ve ön kayıt yaptıran 1 milyon 799 bin 835 kişinin katıldığı 2026 yılı hac kuraları, 5 Kasım 2025 Çarşamba günü çekildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilen kura sonucunda, 84 bin 942 kişi hac görevini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmeye hak kazandı.

2026 Hac kura sonuçları 5 Kasım Çarşamba akşamı saat 20.00'de e-Devlet üzerinden erişime açıldı.

Böylece kesin kayıt hakkı elde eden hacı adayları belli oldu. Gözler ise 2026 Hac kesin kayıt tarihleri takvimine çevrildi.

HAC KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ