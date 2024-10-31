2025 YILI HAC KURALARI ÇEKİLDİ

Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmek için başvuruda bulunan 1 milyon 849 bin 584 hacı adayının heyecanla beklediği 2025 yılı hac kuraları, 31 Ekim Perşembe günü Ankara’da çekildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonunda çekilen kura sonucunda, 84 bin 942 kişi hac görevini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmeye hak kazandı.