Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem HAC KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2025 | Diyanet ile Hac kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak, isim listesi nasıl öğrenilir?

        Hac kura sonuçları sorgulama ekranı: Hac kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

        Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 5 Ağustos-11 Ekim 2024 tarihleri arasında tamamlandı. Akabinde ise hac kuralarının çekileceği tarih geldi çattı. Kura çekimi bugün başladı. Kutsal topraklara gitmek isteyen hacı adayları ise bu noktada ''Hac kura sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta?'' sorularını gündeme taşıdı. Peki, Hac kura sonuçları açıklandı mı, isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, Diyanet ile Hac kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2024 - 11:05 Güncelleme: 31.10.2024 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Hac kura sonuçları sorgulama işlemleri için araştırmalar hız kazandı. Kutsal topraklara gidecek olan hacı adaylarını belirleyecek kura çekimi Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda yapılıyor. Bu noktada milyonlarca aday, ''Hac kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?’’ sorularına yanıt arıyor. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. İşte, Diyanet ile 2025 Hac kura sonucu sorgulama e-Devlet ekranı..

        2

        2025 HAC KURALARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        2025 yılı hac kurası, 31 Ekim Perşembe günü çekiliyor.

        Saat 10.45'te başlayan kura çekimi, noter ve vatandaşlar huzurunda yapılıyor.

        3

        HAC KURA ÇEKİMİ NASIL İZLENİR?

        2025 yılı hac kurası, Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

        Kura çekimi, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü YouTube kanalından canlı yayınlanıyor.

        HAC KURASI CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        HAC KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        2025 Hac kura sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Hacı adayları “Hac İşlemleri” dijital hizmeti üzerinden kura sonuçlarına erişebilecek.

        Ayrıca hacı adaylarına kısa mesaj yoluyla kura sonucuna ilişkin bilgi iletilmesi bekleniyor.

        HAC KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        HAC AYLARI HANGİLERİ?

        Hac ayları, hicri takvimdeki Şevval ve Zilkade aylarının tamamı ile Zilhicce ayının ilk 10 günüdür. İhrama bu aylar içerisinde girilmesi gerektiğinden dolayı bu aylara hac ayları denilmiştir. Bu zamanlara hac ayları denmesi, hac menasikinin bu aylardan herhangi birinde bitirilebilmesi açısından değil, haccın şartı olan ihrama Şevvâl'den itibaren girilebilmesi bakımındandır.

        Bu süre içerisinde ihrama girerek, haccın iki temel rüknünden biri olan ve sadece Zilhicce'nin dokuzuncu günü öğle vakti ile onuncu günü fecr-i sâdık arasında yapılabilen Arafat vakfesini yapan kimsenin haccı geçerli olur. Haccın diğer rüknü olan ziyaret tavafı ise kurban bayramı günlerinde eda edilmekle birlikte, bugünlerde yapılamaz ise cezasını yerine getirmek kaydıyla, daha sonra da yapılabilir ve bu tehir, o seneki haccın geçersiz sayılmasına sebep olmaz (Kâsânî, Bedâi', 2/132-133).

        6
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Haydarpaşa ve Sirkeci Garı'na ne olacak?
        Haydarpaşa ve Sirkeci Garı'na ne olacak?
        Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesine ulaşıldı
        Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesine ulaşıldı
        3 büyüklerde yaprak dökümü!
        3 büyüklerde yaprak dökümü!
        Kadın doktora makas ve ısıtıcıyla feci darp!
        Kadın doktora makas ve ısıtıcıyla feci darp!
        Okan Buruk, Avrupa'nın zirvesinde!
        Okan Buruk, Avrupa'nın zirvesinde!
        Açlık sınırı 20 bin TL'yi aştı
        Açlık sınırı 20 bin TL'yi aştı
        İspanya'da son 30 yılın en ölümcül sel felaketi!
        İspanya'da son 30 yılın en ölümcül sel felaketi!
        Ambulans bebek için yola çıktı! İnatla yol vermedi! Sıcak gelişme!
        Ambulans bebek için yola çıktı! İnatla yol vermedi! Sıcak gelişme!
        '8' hasretini Sara bitirdi!
        '8' hasretini Sara bitirdi!
        2024 için turist sayısı beklentisi yükseldi
        2024 için turist sayısı beklentisi yükseldi
        Türkiye'yi temsil etmek için Meksika'ya gitti
        Türkiye'yi temsil etmek için Meksika'ya gitti
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        İstanbul'da utandıran manzara: Tarihi mezarlık harabeye döndü
        İstanbul'da utandıran manzara: Tarihi mezarlık harabeye döndü
        Evlilik sorusu heyecanlandırdı
        Evlilik sorusu heyecanlandırdı
        Şeker mi şaka mı?
        Şeker mi şaka mı?
        Toz mu çubuk mu? Şekillerine göre faydaları değişiyor
        Toz mu çubuk mu? Şekillerine göre faydaları değişiyor
        İtirafçının keşif görüntüsü Habertürk'te
        İtirafçının keşif görüntüsü Habertürk'te
        Yerli hidrojen yakıt hücresi geliştirilecek
        Yerli hidrojen yakıt hücresi geliştirilecek
        OKS TES’e dönüşecek
        OKS TES’e dönüşecek
        2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler
        2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler